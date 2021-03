Mistryně od stolu: Užijeme si to ve velkém stylu! Konkurence protestuje

Do sobotního rána se liberecké volejbalistky probudily jako čerstvé šampionky UNIQA extraligy. O variantě ukončit play off z důvodu nákazy koronavirem v několika týmech se spekulovalo, ale až oficiální verdikt správní rady svazu zajistil Dukle pomyslný štempl na historicky první titul v ženské soutěži. V ambiciózních klubech Olympu Praha a Olomouce, které zůstaly pod zlatým vrcholem, zavládlo lehké zklamání i rozčarování.

Extraligový triumf si představovaly jinak, ale současná doba má k ideálu zkrátka daleko. Volejbalistky Liberce netradičním způsobem sklidily zlatou odměnu za výkony v základní části soutěže, kterou ovládly. „Vzniklo asi sto padesát teorií, jak to všechno bude. Takže nikdo z nás tomu ještě nechce věřit. Máme radost, ale kdyby se to povedlo na hřišti, kdy je člověk zpocený a zlitý šampaňským, tak by to bylo hezčí,“ líčila blokařka Veronika Trnková.

Počet českých titulů (v závorce čs. tituly) 10 - Prostějov, 5 - Brno (1), Olomouc, 4 - Olymp (12), 3 - Frenštát pod Radhoštěm, 1 - Liberec.

Liberečanky sice nemohly zvednout pohár nad hlavu, radost z historického klubového úspěchu jim ale nezkalilo ani zkrácení soutěže. „V pravidlech se myslelo na to, že taková situace může nastat. Trenér za námi docela často chodil a říkal: Pojďme vyhrát 3:0, sety nakonec můžou rozhodnout. V období kolem Vánoc bylo klíčové udržet výkonnost a první místo,“ popisovala Trnková. „Výhry ze základní části byly nakonec nad zlato. I když to nikdo netušil.“

Dukla opanovala dlouhodobou soutěž se čtyřbodovým náskokem před Olympem Praha. Ve čtvrtfinále play off smetla Přerov. Pak se ale vyřazovací boje zasekly z důvodu nákazy ve VK Brno a TJ Ostrava. Problémy navíc hlásil i tým Olympu.

„Většina lidí to bude shazovat. Budou kolovat řeči, že to není regulérní. Pro Duklu Liberec i řadu hráček je to ale první titul. My si to užijeme ve velkém stylu,“ prohlásila Trnková. Nejlepší blokařka extraligy se v pětadvaceti letech může radovat už ze svého čtvrtého zlata.

V táboře stříbrných Pražanek zavládlo v sobotu mírné zklamání. „Nemohla jsem uvěřit, že se o ukončení vůbec jedná. Je to smutné. Trochu i zklamání, i když jsem schopná pochopit situaci. Je to už ale druhá sezona, která se nedohraje,“ upozornila Eva Hodanová.

Elitní smečařka Olympu se v posledních dnech léčila z nemoci. Doufala však, že si vyřazovací boje ještě zahraje. „Pár hodin poté, co přišlo rozhodnutí, se mi stříbro brát moc nechce. Chtěly jsme se pokusit bojovat o zlatou medaili. Ale myslím, že časem stříbrnou medaili ráda přijmu,“ dodala Hodanová. Pražský tým v základní části dokázal Liberec dvakrát porazit v tie-breaku, jenže body poztrácel jinde. „Bohužel jsme několikrát klopýtly. Hrály tie-break i s týmy, se kterými jsme nemusely,“ smutnila Hodanová. „Liberec hrál dobře, ale play off je jiná soutěž a mohlo to dopadnout jinak. Je to vyvrcholení sezony. Teď mi to přijde neukončené.“

Ani v Olomouci se z bronzu, který určilo pořadí v tabulce, neradují. Ba právě naopak. „Svaz nás teď připravil o šanci bojovat o zlato. Je to nefér a chyba vedení,“ prohlásil výkonný ředitel VK UP Olomouc Radan Holásek. Hanácký tým reprezentoval v Lize mistryň, ovládl domácí pohár. Sezonu přesto bude muset hodnotit jako neúspěšnou.