Exkapitán reprezentace Holubec se vrací domů. Volejbalu má pomoct matematika

Proč jste se rozhodl přijmout nabídku z druhé nejvyšší soutěže?

„Ve Slavii jsem začínal, teď tam odstartuji svou druhou kariéru. Zatím v 1. lize, ovšem v hlavě nosím sen o extralize. Chci pracovat s možnostmi, jaké momentálně máme a posouvat jak sebe, tak hradecký volejbal nahoru. Máme výbornou mládež, už nechceme jen vychovávat a koukat se, jak kluci v dospělosti odcházejí do lepších týmů. Potenciál velkého klubu v Hradci rozhodně je.“

Aleš Holubec Narozen: 13. 3. 1984 Výška/váha: 200 cm/87 kg Pozice: blokař Profesionální kariéra: Opava (2002-2003), Odolena Voda (2003-2004), Kladno (2004-2006), Maaseik (2006-2009), Tours (2009-2010), Nantes (2010-2017), Liberec (2017-2020), Odolena Voda (2020-2021) Největší úspěchy: mistr Česka, Belgie a Francie, vítěz českého, belgického a francouzského poháru, účastník jednoho MS (2010 – 10. místo) a pěti ME (nejlépe 2017 – 7. místo)

Proto jste se vrátil do Lhoty pod Libčany?

„Ano, byl to jeden z důvodů, ale ne jediný. Už v době, kdy jsme žili v zahraničí, jsme si s rodinou předělávali baráček ve Lhotě. Na vesnici jsou si lidé blíž, což nám vyhovuje. V době covidové byl život tam k nezaplacení. Vylezli jsme s dětmi na zahradu a zapomněli, co se okolo nás děje.“

Jistě jste měl čas i na bilancování kariéry. Kudy vedla vaše cesta do ciziny?

„Nejjednodušší cesta ven vede vždy přes kombinaci reprezentace a účastí klubu v evropských pohárech. S Kladnem se nám podařilo v Lize mistrů konkurovat top celkům a dokonce jsme porazili Tours, které si ten rok připsalo celkové vítězství. Díky těmto výsledkům jsem odešel do Belgie a měl jsem dobrou výchozí pozici pro přestup do ještě kvalitnějšího celku.“

Byl přechod do Maaseiku náročný?

„Naučili mě tam, co je profesionální sport. Do té doby jsem vlastně jen chodil na tréninky a plnil trenérovy pokyny. Maaseik je malé městečko, které volejbalem žije. Můj závazek se najednou netýkal jen hry, ale i komunikace s fanoušky, sponzory – pozitivní propagace klubu. Tři roky tam byly pro mě zásadní, ukázaly mně mety, ke kterým by měl každý oddíl i hráč směřovat.“

Poté jste zamířil do Tours. Jak na působení mezi vítězi Ligy mistrů vzpomínáte?

„Zajímavé je, že se požadavky v Tours ani zdaleka nevyrovnaly těm z Maaseiku. Samozřejmě měly vysoké herní nároky. V Belgii to ale herním výkonem pouze začínalo. Špičkové kluby vám dají úplně všechno, ale na oplátku chtějí výsledky. Po sezoně jsem odjížděl domů fyzicky i psychicky absolutně vyždímaný. Následující angažmá v Nantes bylo tak trochu krokem zpět, ale znamenalo i novou výzvu. Hlavně jsme dokázali spojit vrcholový sport můj i mé ženy.“

Co se pod tím lze představit?

„Laura tam nastupovala za ženské áčko a já za mužské. Dokonce jsme měli na prsou oba kapitánskou pásku. Vzpomínky mám krásné, klub na mě sázel. Oni byli nováčci a já přicházel jako úřadující mistr. Vyhovovalo mi, že mě lidé plácali po ramenou a sázeli na mě.“

Zvítězila vaše ješitnost?

„Na mě bič nikdy moc neplatil, jen chvála. (směje se) Přestože jsem blokař, postavili na mně tým. To bych jinde nezažil.“

V kristových letech jste se vrátil do Česka. Nečekal jste od angažmá v Liberci více?

„Vracel se i Honza Štokr, on byl jedním z důvodů, proč jsem podepsal právě v Dukle. Jsme kamarádi, chtěli jsme spolu něco velkého vyhrát. Bohužel to nevyšlo. Nechci zabíhat do podrobností, ale odcházel jsem s trochou hořkosti. Co se týče zázemí v Liberci, je jedno z nejlepších v celém Česku. Chyběl mi tam správný tah na bránu. Přeji Dukle, aby v ní někdo nastavil řád, který si takový top klub zaslouží.“

Štokr za svůj největší reprezentační úspěch označil 10. místo z MS 2010. Vnímáte to stejně?

„Výsledek to byl krásný, ale každý volejbalista si nejvíce váží úspěchů, na kterých se podílel přímo na hřišti. Jsem rád, že jsem byl členem téhle party, ovšem v Itálii jsem jen střídal. V nároďáku jsem cítil největší ocenění, když mě kluci zvolili kapitánem.“

Česko disponovalo nejlepším univerzálem světa. Proč jste nedosáhli výraznějších úspěchů?

„Každé mužstvo hraje podle svého nejslabšího článku, nikoli nejsilnějšího. Jeden hráč, i když přijde z Trenta, z vás neudělá mistry světa. Ano, hvězda může jít příkladem a trochu pozvednout výkony ostatních. V době podrobných statistik se týmy dovedou na jednotlivce dobře připravit, proto bude vždy vítězit kolektiv nad individuálními výkony.“

Hovoříte o statistikách. S aplikací SmartVolley nyní spojíte svůj život. Čím vás zaujala?

„O výsledku v této době rozhodují naprosté detaily. SmartVolley je o detailech. Tato aplikace zohledňuje veškeré aspekty herních činností. Nejde podvést. Vytvoří vám takový čistopis, odkryje všechny karty.“

Můžete být konkrétní?

„Ne vždy platí, že volejbalisté, kteří působí sebevědomě a hrají tak trochu na sebe, dovedou tým k velkým výsledkům. SmartVolley pracuje tak, aby do sebe vše zapadalo a hráč byl primárně prospěšný v kolektivním, ne v individuálním měřítku. Každé družstvo potřebuje své hvězdy, ale ty jsou jen třešničkou na dortu týmového výkonu. SmartVolley je hlavní devizou naší agentury. Budeme nabízet nejen video sestříhané z top akcí hráče, ale i údaje podložené dlouhodobým sledováním. Jasně ukážeme, jestli se do týmu hodí, a kam ho může posunout.“

Jaký bude váš úkol v agentuře?

„Kluci, co ji založili, volejbal hrají a rozumí mu. Pořád ale jde hlavně o matematiky a statistiky. Já budu navazovat kontakty, komunikovat s hráči i kluby. Měl bych využít svého jména a dostat naši vizi k lidem. Oslovit nás může sám volejbalista, nebo se bude líbit on nám a kontaktujeme ho my. Na základě jeho výkonů podložených statistiky se ho budeme snažit přivést do týmu, který bude vyhovovat jeho schopnostem a posune jej. Spokojeny musejí být vždycky obě strany – hráč i klub. Taková by měla být práce agentů.“