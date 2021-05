Potrestaný volejbalista Král: Morfin v mém těle? Nudle s mákem k večeři

Patnáct let strávil v zahraničí, s Trevisem vyhrál nejprestižnější klubovou soutěž Ligu mistrů. Návrat do české UNIQA extraligy však blokaři Jiřímu Královi neobyčejně zhořkl. Prosincový antidopingový test odhalil v jeho vzorku morfin. „Věděl jsem, že to musí být nějaký omyl, který vysvětlím,“ líčí. Ještě větším šokem byl následně udělený čtyřletý trest od Disciplinární komise Českého volejbalového svazu.

Noční můra, ze které se ne a ne probudit. A zároveň neutuchající chuť bojovat za očištění svého jména. Devětatřicetiletý volejbalista Jiří Král byl svazovou komisí potrestán čtyřletým zákazem činnosti. Důvod? Pozitivní dopingový test na morfin. Sportovec však vinu jednoznačně popírá.

„Tímto mi skončila kariéra i jakákoliv možnost dál fungovat ve sportu,“ běduje. Jak se látka dostala do jeho těla? Bývalý reprezentant je přesvědčený, že z tradičního českého pokrmu nudlí s mákem. „Spousta studií hovoří o tom, že lidé byli pozitivní na opiáty po požití potravinářských výrobků s obsahem máku. To mi vyšlo jako jediná možnost,“ prohlašuje.

Co vám problesklo hlavou, když jste se dozvěděl o výsledku kontroly?

„To si pamatuju dodnes zcela přesně. Byl jsem na klubu a přišel mi e-mail – pozitivní výsledek dopingové kontroly. Říkal jsem, že je to blbost. Přišlo mi to divné. Hned jsme to zkoumali.“

Onou látkou byl ke všemu morfin. To vás udivilo ještě víc?

„Nevěřil jsem tomu, nechápal jsem to. Okamžitě jsme si vyjeli seznam léků, které mohou obsahovat morfin. Ty léky jsem vůbec neznal. Začal jsem tedy hledat na internetu, co je to vůbec za látku ve vztahu k dopingu.“

JIŘÍ KRÁL Narozen: 8. července 1981 (39 let)

Výška/váha: 201 cm/101 kg

Pozice: blokař

Kariéra: Odolena Voda (1999-2004), Verona (2004-2005), Treviso (2005-2008), Padova (2008-2009), Iraklis Soluň (2009-2010), Halkbank Ankara (2010-2011), Piacenza (2011-2012), Beauvais (2012-2016), Cannes (2016-2019), Lvi Praha (2019-2021)

Největší úspěchy: vítěz Ligy mistrů (2006), mistr nejvyšší italské i české soutěže, šampion italského a řeckého poháru, účastník tří ME

Víte jistě, že jste neužil žádný zakázaný lék?

„Zjišťoval jsem si zpětně, co se dělo ve dnech před dopingovou kontrolou. Ale vím, že jsem neměl žádné zdravotní problémy. Nedostal jsem žádnou injekci, kde by to mohlo být, ani terapii. Vše jsem konzultoval s doktorem i masérem. Vím, že jsem nepodstupoval žádné speciální procedury. Nenašel jsem cestu, jak bych to do sebe mohl dostat.“

Měl jste hned jasno, že se budete chtít bránit?

„Stoprocentně, protože jsem měl a stále mám svědomí čisté. Bral jsem to tak, že něco bylo nalezeno, ale musí se to nějak vyjasnit. Nebyl jsem z toho nějak nepříčetný. Věděl jsem, že ten omyl musím nějak vysvětlit!“

Jaký byl váš postup?

„Zažádal jsem si o vzorek B. I když mi většina lidí řekla, že na 99 procent vzorek B vždycky vyjde stejně. Což se potvrdilo. I ve vzorku B byl nalezen morfin.“

Tato látka výkon sportovců nezvyšuje. Věřil jste, že vám to bude hrát při obhajobě do karet?

„Přesně tak, je to látka, která sportovci nepomůže. Jeden doktor mi řekl, že kdybych si to měl dát před zápasem, aby mi to pomohlo, tak bych byl zralý spíš na Bohnice, než na dopingový trest... Morfin je silná látka, která by obzvlášť ve volejbale byla velmi kontraproduktivní. Čekal jsem nějakou diskuzi s disciplinární komisí a byl jsem relativně v klidu. Taky jsem začal zabředat do studií opiátů. Spousta studií hovoří o tom, že lidé byli pozitivní na opiáty po požití potravinářských výrobků s obsahem máku. To mi vyšlo jako jediná možnost, jak jsem mohl být pozitivní na morfin.“

Mák se ve vašem jídelníčku objevoval tak často, že jste „dokázal“ překročit limity, které jsou nastaveny?

„Já jsem konzument máku. Nebráním se mu, ba naopak. Mám ho rád. Tedy, měl jsem ho rád až do 11. února. Od té doby k němu mám trochu averzi…“

Co jste konkrétně jedl?

„Domnívám se, že moje kontaminace proběhla den před zápasem, kdy jsem si k večeři dal nudle s mákem. Těstoviny s cukrem, máslem a mletým syrovým mákem… Možná jsem to ještě dojídal po dětech. Zjistil jsem si testováním, že na jednu porci těstovin jde dát klidně třicet gramů máku. Díky studiím jsem objevil, že v syrovém máku je té látky nejvíc. Dojde k nejmenší degradaci morfinu. A studie se prováděly i při patnácti gramech máku.“

S těmito tvrzeními jste se chtěl hájit před disciplinární komisí?

„Ano, ale pár dní před inkriminovanou komisí jsem měl možnost potkat pana předsedu, který řekl, že přijde právník z Antidopingového výboru a že se rozhodne. Že je všechno jasné. To mě velmi zaskočilo, vždyť ode mě měli jen prvotní reakci. Žádné jiné mé vyjádření či obhajobu. V ten moment jsem to začal řešit víc a najal si právničku.“

Antidopingový výbor měl ohledně účinků máku k dispozici jiné podklady?

„V jejich stanovisku se vyjádřili k mé verzi o možnosti kontaminace jídla z máku, prý bych ale musel požít kilogram máku před zápasem a stejně bych se nedostal na rozhodný limit. Řekli, že moje verze na milion procent není možná. Já jsem přečetl závěry studií, které říkají opak. Pan předseda na to kývl, ale ve výsledku to v potaz nebral.“

Cítil jste, že je rozhodnuto předem?

„Ano, ale to je moje domněnka. Právnička se s tím případem rychle seznámila. Řekla mi, že musíme žádat o odložení, protože jsem měl zažádáno o znalecký posudek. Ten se ale do doby konání komise nestihl zpracovat.“

OČIMA PŘESEDY Marek Pakosta, šéf Českého volejbalového svazu

Případ je mementem pro hráče

„Je mi velice líto, co se Jirkovi Královi stalo, ale ČVS neměl jinou možnost, než to řešit disciplinárním trestem. Osobně jsem přesvědčen, že šlo o politováníhodnou shodu náhod. Jirka je na sklonku dlouhé a úspěšné kariéry. Látka, která u něho byla zjištěna, nepomáhá zvyšovat výkon. Celé to nedává smysl. Tento případ je určitě mementem pro ostatní hráče, aby ve spolupráci s týmovým lékařem dávali pozor, nejen na léky nebo výživové doplňky, ale i na každodenní stravu.“

Takže na možnost obhajoby nedošlo?

„Bylo mi řečeno, že se komise bude konat a že rozhodne. Nedali mi možnost předložit dokumenty, které mají váhu. Myslel jsem, že k diskuzi s komisí dojde. Že zazní mé argumenty, že si vyslechnu obvinění… Vlastně jsem z laboratoře ani nedostal jediný důkaz či nalezenou koncentraci. Jediné, co mám, je dopis od Antidopingového výboru, který říká, že jsem byl pozitivní. Nic víc.“

Šokovala vás výše trestu, tedy čtyřletý zákaz činnosti?

„Jsme přesvědčeni, že podle paragrafů jsou za specifickou látku, kam patří morfin, dva roky. Trest čtyři roky se dá uložit tehdy, pokud vám disciplinární komise jasně prokáže úmysl. Ale k tomu nemá jediný důkaz. Čtyři roky neměli právo udělit. Můj případ spadá do kategorie trestů od napomenutí po dva roky.“

Ve volejbale se pohybujete dlouho. Přesto jste dostal nejvyšší flastr. Zabolelo to?

„Pana předsedu disciplinární komise znám dlouho, on zná celou moji kariéru. Tykáme si. Jakmile řekl čtyři roky, tak pro mě to znamená, že mi řekl do očí: Jirko, ty sis úmyslně vzal morfin, o kterém jsi jasně věděl, že je to doping. Přístup komise byl šílený, byl jsem z toho zklamaný. Nechtěl jsem od svazu, ať mi pomůžou, ale čekal jsem aspoň spravedlivý proces, ke kterému nedošlo. Myslím si, že komise jasně věděla, že rozhodne a že dá čtyři roky. Nic jiného neměli v plánu. V momentě, kdy předseda před rozhodnutím odešel s právníkem z Antidopingového výboru, tedy žalobcem, za dveře, a následně vynesl verdikt čtyři roky, tak jsem byl velmi konsternovaný.“

Před dvěma lety jste se vracel z ciziny. Jak moc máte pokažený dojem z návratu do extraligy?

„Jsem hodně znechucený. Netoužil jsem po velkém uznání, po velké slávě, po medializaci. Ale myslím, že jsem se za těch dvacet let ve volejbale choval čestně, jsem čestný člověk. Snažil jsem se dělat dobré jméno volejbalu. V cizině jsem si nějaké jméno udělal. Čekal jsem férové jednání. Že Antidopingový výbor udělá nějaký nález a český volejbal mě má během vteřiny za vraha a upálí mě na hranici? Takovou inkvizici jsem nečekal.“

Napadá vás nějaká příčina?

„Laik mimo obor řekne: Ty jsi někomu musel šlápnout na kuří oko! Jestli jo, tak o tom nevím. Ale nemyslím si to. Nesnažím se tak chovat. Volejbal není fotbal, kde by lítaly obrovské miliony a všem šlo o výsledek za cenu někoho odrovnat. Nemyslím si, že kdyby chtěl někdo poškodit můj tým, tak by tohle udělal. Spíš to vidím tak, že se disciplinární komise českého volejbalu s dopingem nikdy nesetkala a nevěděli, jak s tím naložit. Nechali se ovlivnit stanoviskem Antidopingového výboru, které dle mého názoru nebylo správné, a nechtěli se tím zabývat.“

Pro vás to ale znamená, že vaše snaha nekončí?

„Momentálně bojuji za své očištění. Další boj bude za to, aby se na svazu tohle neopakovalo. Když už máme disciplinární komisi, tak chci, aby fungovala. Jenže já jsem zjistil, že k rozhodování nemá kompetence, zkušenosti, vzdělání a ani chuť.“

Potenciální prodloužení kariéry se vám už asi zachránit nepovede, že?

„Chci se hájit, chci to dál vysvětlovat. Bojuji o ponížení trestu. Má aktivní sportovní kariéra je u konce, ale to neznamená, že jsem se nechtěl volejbalu věnovat dále. Plánoval jsem další spolupráci v roli člena realizačního týmu, pomocného trenéra, a teď v mžiku je vše jinak. Nelíbí se mi ale, jak k tomu došlo. Nedokážu si představit, že dojde k takovému nálezu bez důkazu u nějakého mladého hráče, který má budoucnost třeba v zahraničí, a Český svaz volejbalu se k tomu postaví úplně stejně. Disciplinární komise z principu slibuje, že bude každý případ projednávat, jak nejlépe může, a to se nestalo.“

PŘÍPAD V KOSTCE

- Jiří Král byl 14. prosince 2020 po zápase s Českými Budějovicemi oslovený antidopingovou kontrolou, protože byl vylosován na testy. O dva týdny později byl obeznámen e-mailem, že test byl pozitivní na morfin. - Antidopingový výbor Českému volejbalovému svazu doporučil, aby hráči pozastavil činnost v profesionálním sportu. - Výsledek vzorku B byl opět pozitivní, hráč úmyslné pochybení odmítl. Dle jeho názoru byla jedinou možností, jak se mu morfin do těla dostal, konzumace máku. - Disciplinární komise Českého volejbalového svazu udělila hráči čtyřletý zákaz činnosti. Sportovec se ve spolupráci s právní zástupkyní odvolal.

Usiluji o spravedlivý proces, říká advokátka Šrámková

Dopingová kauza Jiřího Krále, kterému byl za pozitivní vzorek s nálezem morfinu uložen čtyřletý zákaz činnosti, přináší dle právní zástupkyně volejbalisty Liběny Šrámkové několik alarmujících skutečností. Sportovci bylo v podstatě odejmuto právo na spravedlivý proces, z Antidopingového výboru dorazily upravené důkazní materiály. Rovněž jsou nevyjasněny kompetence, kdo má o věci odvolání vlastně rozhodovat.

Disciplinární komise Českého volejbalového svazu stanovila Jiřímu Královi vysoký čtyřletý trest. Zákaz činnosti znamená pro bývalého reprezentanta a vítěze Ligy mistrů konec aktivní kariéry. Bojuje však za očištění svého jména. „Proti rozhodnutí jsme se odvolali a čekáme, kdo bude o odvolání rozhodovat,“ říká advokátka Liběna Šrámková. „Z pohledu českého právního řádu by to měl být jednoznačně Výbor Českého volejbalového svazu. Antidopingový výbor argumentuje, že se tím musí zabývat Arbitrážní komise Národní sportovní agentury, což vyplývá z pravidel mezinárodního boje proti dopingu,“ vysvětluje.

„Antidopingový boj je ale v České republice prosazován skrze soukromoprávní předpisy. A od listopadu 2019, kdy byla schválena nová podoba Světového antidopingového kodexu a nastal tak čas pro přípravu české Směrnice pro kontrolu a postih dopingu,“ popisuje. „Bohužel nedošlo k důslednému přijetí příslušných předpisů a změn. Právě naopak, v podstatě „přes noc“ vznikla nová nejvyšší antidopingová instance, která má nahradit dvacetiletou praxi Rozhodčí komise ČOV. Členové nové Arbitrážní komise jsou známi, ale kým a podle jakého klíče byli vybráni, známo není. Přikláním se na stranu závěru, že přednost má v tuto chvíli disciplinární řád volejbalového svazu a odvolání musí řešit Výbor Českého volejbalového svazu.“

Prvním bodem odvolání proti rozhodnutí Disciplinární komise je námitka vůči průběhu antidopingové kontroly. Testovaný Král mimo jiné opustil místnost za účelem vyjádření pro média a neměl nad vzorkem do jeho zaplombování dohled. „Máme podezření, že kontrola neprobíhala, jak měla. Chceme minimálně to, aby se na jednání dostavili dopingoví komisaři a průběh kontroly sami popsali. Zástupce Antidopingového výboru nám ale rovnou řekl, že to nepřipadá v úvahu,“ podivuje se Šrámková.

Hlavním argumentem odvolání je bod, jakým způsobem se mohl morfin do těla sportovce dostat. Volejbalista Král tvrdí, že jedinou reálnou možností je konzumace nudlí s mákem. K tomu chtěl předložit znalecký posudek, který se však do doby jednání komise nestihl vypracovat. „Žádali jsme proto už před jednáním o odročení. Nechali jsme si zpracovat vlastní odbornou analýzu, která reaguje na stanovisko Antidopingového výboru. Z analýzy paní toxikoložky, která dříve působila u české antidopingové laboratoře, vyplývá, že kontaminace z jídla s mákem je možná. Podporuje to i zahraničními studiemi a posudky,“ upozorňuje Šrámková.

V Česku byly až dosud případy pozitivních vzorků na morfin po požití máku věcí neznámou. „Na první dojem mi to přišlo stejně nepravděpodobné jako členům disciplinární komise. Jenže z posudku paní toxikoložky vyplývá, že konzumace máku pro sportovní svět problém opravdu je. Není nepravděpodobné, že sportovec po požití máku v běžně dostupných potravinách přesáhne předepsané hodnoty. Stalo se to sportovcům v zahraničí, kde už v tomto smyslu probíhá osvěta,“ namítá právní zástupkyně.

Jenže o jakých hodnotách se vlastně bavíme? Sportovec se totiž nedozvěděl výši překročení limitu zakázané látky. „Až doteď jsme nedostali jasnou odpověď. Jejich stanoviska jsou vnitřně rozporuplná, dokonce si protiřečí. Chtěli jsme dostat laboratorní protokol, který pan Král nakonec obdržel. Jenže byl upravený,“ prozrazuje Šrámková.

Odchod za dveře a trest

Zarážející faktem pro advokátku i samotného sportovce byl průběh jednání disciplinární komise. „Předseda disciplinární komise odešel s panem Zajícem, zástupcem Antidopingového výboru na chodbu. Do té chvíle jsme se bavili o tom, že přihlédnou k polehčujícím okolnostem, že pan Král má negativní dopingovou minulost. Je to hráč mezinárodní úrovně, který byl testovaný několikrát. Poté, co se vrátili z chodby, vyřkl předseda trest čtyři roky. Přestali se v tu chvíli s námi bavit a nijak své rozhodnutí nezdůvodnili, což považuji za naprosto nepřípustné,“ popisuje Šrámková.

Čtyřletý trest za nález specifické látky se ukládá jen při úmyslném užití. „Vůbec ale nezdůvodnili, v čem úmysl sportovce shledali. Žádné zdůvodnění není v rozhodnutí, ani jsme jej neslyšeli na místě,“ říká advokátka.

V případu bude dál usilovat především o dvě zásadní věci. „Za prvé o spravedlivý proces. To znamená, že se sportovec může seznámit se spisem, co v něm všechno je a s plným zněním všech dokumentů. Na základě toho pak může sportovec argumentovat, čím byly zjištěné hodnoty způsobeny, a to za podpory odborníka, toxikoložky,“ tvrdí.

Dále chce slyšet odůvodnění výše trestu. „A ne jen to, že jej někdo střelí od boku, aniž by se zaobíral tím, zda šlo o úmyslné užití a mohou být proto uloženy čtyři roky. A také jak bylo, či naopak proč vůbec nebylo přihlédnuto k okolnostem případu. Toho jsme se zatím vůbec nedočkali,“ uzavírá.