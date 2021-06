Varování před ME: Zaostáváme! Nedosahujeme top kvalit, ví trenér Novák

Už večer nastoupí česká volejbalová reprezentace do druhého turnaje Zlaté evropské ligy proti domácímu Portugalsku. Po úvodním vystoupení z minulého týdne už je prakticky jisté, že svěřenci kouče Jiřího Nováka ztratili šanci na postup do Final Four, což byl před startem vytyčený cíl. Trenéra národního týmu však spíš straší fakt, že jeho svěřenci zaostávají, a to i za Běloruskem. Přitom by měl být jedním ze soupeřů, přes které by měla vést cesta k postupu na zářijovém domácím mistrovství Evropy.