Ukrajinec chce hrát za Česko. Mluvil o holkách, vybrala ho matematika

Další by rád přidal v Praze. „Chtěl bych pomoci klubu k prvním trofejím. Dostat ho mezi elitu,“ zdůraznil 28letý hráč, který podepsal se Lvy kontrakt na dvě sezony.

Přivítala vás maminka zamilovaným jídlem?

„Volal jsem jí, aby nic nevařila. Stejně připravila játrový dort. Jde o takové plněné palačinky, které se vyskládají do podoby dortu. Uvnitř je osmahnutá cibulka, játra a mrkev.“

Jak trávíte čas?

„Trénujeme s mamkou na sezonu. (směje se) Každé ráno jdeme k moři, já jdu plavat a ona kontroluje mé tempo. Okolo jsou lázně, po obědě si lehnu do padesátistupňové vody a z ní přebíhám sto metrů do studeného moře. Pak se jen tak válím na sluníčku.“

Vaší vášní je prý rybaření. Berou?

„Zatím jen připravuji pruty, se strejdou jsme stihli rybník jen obhlédnout. Bude ale těžké zaútočit na můj rekord. Ten jsem si nastavil hodně vysoko.“

Pochlubte se…

„Na začátku karantény jsem byl v Budějovicích u Vltavy a chytil tam 98 centimetrů velikého kapra. Absolutně nechápu, co tam dělal. Udělal mi radost a zároveň mě naštval. Dobře vím, že už většího nedostanu. (směje se) Teď chytím polovičního, dřív bych jásal a ani se neraduji.“

VALERIJ TODUA Narozen: 30. 7. 1992 v Kirovogradu Národnost: ukrajinská Výška/váha: 208 cm/105 kg Pozice: blokař Kariéra: Lokomotiva Charkov (2011-2014), Atyrau (2015-2016), Jihostroj České Budějovice (2016-2021), Lvi Praha (2021-???) Největší úspěchy: 2x mistr extraligy, 2x vítěz Českého poháru, 1x vítěz Kazachstánského poháru

Nemrzí vás více, že se nyní nepřipravujete s ukrajinskou reprezentací?

„Na reprezentaci jsem asi slabý, nebo je špatná česká extraliga? Nikdo ji totiž nesleduje. Naposledy jsem byl v nároďáku v roce 2017 na univerziádě v Tchaj-pej a od té doby ani telefonát. Stejně už dlouho žiji v Česku a rád bych získal i občanství.“

O něm reálně uvažujete?

„Ano, v Česku už jsem pět let, líbí se mi tam a cítím se jako doma. Pokud bych dosáhl na občanství a nároďák mě chtěl, byla by to pro mě čest.“

Tedy uvažujete o trvalém přestěhování do Česka?

„Ano, před rokem jsem si v zemi našel i partnerku. Nedovedu si představit, že bych teď chodil s Ukrajinkou. Mentalita Češek mi daleko více vyhovuje.“

V čem?

„Jsou sebevědomější a akčnější.“

Ani na začátku se žádné problémy nevyskytly?

„Ne, zapadl jsem bez problémů. Jste tolerantní, nikdo mně nic nenařizoval. Žijete si svůj život a respektuje ostatní. Na Ukrajině jsou větší sociální rozdíly, chybí střední vrstva, což není dobré.“

Proč jste se rozhodl skončit v Jihostroji a přijmout nabídku Lvů?

„Potřeboval jsem změnu. Před sportovcem musí stát výzvy. V Českých Budějovicích už jsem se cítil příliš dobře a trošičku zpohodlněl. S lidmi i městem se ovšem budu loučit nerad. Praha je naštěstí blízko a já mohu přijet kdykoli na návštěvu. Proto jsem nezvažoval nabídky z ciziny, jakmile se ozvali Lvi, do týdne jsem podepsal.“

Neodradil vás přechod z menšího a klidnějšího města do metropole?

„Hrál jsem v Charkově, což je větší město než Praha. Náš život v sezoně je stejně jasně daný. Z domova jdete na trénink a zpět. O víkendu místo na výlet jedete na zápas. S tím nic nenaděláte.“

Půjdete do Prahy s partnerkou?

„Nepůjdu, má restauraci v Českém Krumlově, kde má spoustu povinností. Slíbila, že za mnou bude jezdit, co jen to půjde.“

Nebojíte se odloučení?

„Toho se nesmíte bát. Čas ukáže, jestli jsme pro sebe ti praví.“

Čím vás kromě vzdálenosti zaujala nabídka Lvů?

„Lvi od začátku vzbuzují emoce, netají se tím, že chtějí vyhrávat extraligu, nastupovat v Lize mistrů. Pokud se dnes podíváte na soupisku, vidíte, že jde o reálné cíle. Rád bych byl u toho budování, pomoci klubu k prvním trofejím. Dostat ho mezi elitu.“

V Praze sestavují tým za pomoci aplikace SmartVolley. Co říkáte na to, že vás do sestavy vybrala matematika?

„Bojím se, jestli nedošlo při výpočtu k chybě. (směje se) Za celou sezonu jsem se nedostal ani jednou do sestavy kola podle SmartVolley. Snad mě nikdo nekupoval pro okrasu. Možná se manažerovi jen líbilo, že jsem narozený ve znamení Lva.“

Věříte na vliv zvěrokruhu?

„Hodně jsem o tom četl a přemýšlel. Já jsem Lev a podle čínského horoskopu Opice. Lev chce být vždy první a Opice všechny okolo sebe zblázní. Takový jsem já a tím jsem zatím bavil i fanoušky. I proto hraji rád v Česku, na Ukrajině mně totiž emoce zakazovali. Bez nich jsem poloviční.“

Během utkání vypadáte jako v transu. Do jaké míry se kontrolujete?

„Jen velmi málo. Vnímám fanoušky a spoluhráče. Jinak jsem takový kůň s klapkami na očích. Myslím pouze na vítězství.“