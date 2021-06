Beachvolejbalové hvězdy před olympiádou ukázaly nové bikiny

Beachvolejbalové jedničky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová finišují v přípravě na olympijský svátek v japonském Tokiu. Pro český pár už to budou druhé Hry a fanoušci tuší, že je čeká náramná podívaná. Sympatické Češky sto budou chtít nandat soupeřkám v novém outfitu. Bikiny budou vyvedené v národních barvách a fanoušci se mají na co těšit. „Plavky jsou parádní. Líbí se mi jak zářivějším odstínem červené a modré, tak moderním střihem. I materiál je velmi příjemný,“ usmívá se Barbora Hermannová.

Jako správné dámy si nové bikiny prohlédly do nejmenšího detailu a neskrývají spokojenost. „Plavky se nám líbí moc. Střih vrchního dílu, který je užší u ramen a má menší výstřih, je originální a na hraní pohodlný. To je hlavní změna oproti dresům, ve kterých jsme hrály v Riu. Barvy jsou tematické a celkový design slušivý. Těšíme se, až v nich v Tokiu uděláme díru do světa,“ dodává parťačka Markéta Nausch Sluková.

Adidas je partnerem zmíněného dua beachvolejbalistek již od roku 2017 a spolupráci si jen a jen pochvaluje. „Jsme velice pyšní, jak Maki a Bára zvládly těžký rok 2020 a věnovaly maximum kvalifikaci na letošní hry. Nemůžeme se dočkat, až jim budeme fandit v přímém přenosu,“ uvedla Ildikó Oláh, adidas SPOMA Manager.

Věří, že pohledné mladé dámy budou v Tokiu úspěšné. „Doufáme, že se jim bude v nových bikinách hrát perfektně a v národních barvách budou mít pocit nezdolatelnosti,“ dodává s tím, že se letošní kolekce nese v duchu SEE SPORT RISE, která chce vzdát hold všem sportovcům v Tokiu a legendárním olympionikům, kteří již okamžiky plné rekordů oslavili.

Cesta do Tokia nebyla pro české beachvolejbalistky vůbec jednoduchá. Přerušovaná příprava a nejistota ohledně termínů turnajů zkomplikovaly Češkám celý rok. Nakonec se jim ale podařilo uhrát postupové 14. místo a účast na hrách v Tokiu byla v kapse.

Pár už startoval na posledních olympijských hrách v roce 2016 v Riu, tehdy se ale teprve sehrával a startoval cestu za úspěchy. O dva roky později se však už staly hráčky historicky prvním českým beachvolejbalovým párem, který obsadil post světových jedniček (v srpnu 2018). V daném roce jim také Evropská volejbalová federace udělila prestižní ocenění Queen of the Beach.