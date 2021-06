Mrázkova partnerka po kariéře učí lidi hubnout: Ronaldovi s vodou fandím!

Po letech zažije úplně obyčejné prázdniny. Léto pro ni dlouhé roky znamenalo sbalit kufr a obrážet beachvolejbalové turnaje po celé Evropě. Letos to bude ale poprvé jiné.

Plážová volejbalistka Sára Olivová ve svých osmadvaceti letech ukončila kariéru. „Rozhodnutí jsem se bála, ale teď to vnímám pozitivně. Volejbal mi zatím vůbec nechybí, což mě ujišťuje v tom, že to byla správná volba,“ říká bývalá česká hráčka.

Za jejím rozhodnutím byly především zdravotní komplikace. K problémům s dvakrát operovaným kolenem se přidala také bolest pravého ramene, které ji ovšem omezovalo v tom nejdůležitějším – při smečování.

„Řekli mi, že pokud chci hrát zase naplno, je operace nevyhnutelná, jenže já věděla, že další zákrok už podstupovat nechci,“ říká sympatická blondýnka a vysvětluje i další důvody, které vedly ke konečnému verdiktu. „Když jsem vyrůstala, mým největším snem bylo stejně jako u jiných sportovců podívat se na olympiádu. V určité fázi jsem ale zjistila, že to tam výkonnostně není. Jenže já jsem chtěla být nejlepší, anebo nic. Na základě toho všeho jsem se rozhodla, že to skončím.“

Nová profesní role

Ačkoliv si většina profesionálních sportovců po konci kariéry konečně užívá zasloužené volno, bývalá česká hráčka vklouzla do nové role téměř ihned. V dubnu letošního roku, když už pro ni nebyl návrat na písek reálnou možností, se začala se věnovat výživovému poradenství.

„Jelikož jsem studovala školu zaměřenou na biologii a chtěla jsem v tom pokračovat, rozhodla jsem se, že se začnu věnovat výživovému poradenství. Chci to dělat ale trochu jinak než ostatní,“ prozrazuje své profesní plány ex-volejbalistka.

„Základem mé práce jsou vždy vzorky krve, které odešlu do laboratoře v Německu. Tam je vyhodnotí a já na základě výsledků vytvořím jídelníček na míru konkrétnímu člověku. Pracuju zatím jen se ženami, ale strašně mě to naplňuje. Je úžasné, když za vámi někdo přijde a řekne, že se ještě v životě necítil tak dobře jako teď,“ pochvaluje si Olivová svou novou práci.

Přítelkyně Petra Mrázka Sára: Když chytá, strašně to prožívám

Jelikož se svým partnerem, brankářem Caroliny Huricanes Petrem Mrázkem žijí část roku v Česku a část v Americe, chce se zaměřit na klientky z tuzemska i USA. Naučit správným stravovacím návykům obyvatele fastfoodové velmoci bývá podle Olivové ale občas trochu oříšek.

„Moje doporučení jsou založena na evropském stravování. Američani z toho jsou tedy občas docela překvapení. V Čechách je například normální dát si k večeři chleba se šunkou, sýrem a zeleninou. Američani si ale na večeři hodně zakládají a je to jejich největší jídlo dne. Dávají si steaky, brambory... zkrátka hodně těžká jídla. Navíc jsou i jejich porce o dost větší než v Evropě,“ vypráví o stravovacích návycích v USA.

Více vody!

Jako největší problém dnešní doby v oblasti stravování vidí především přemíru informací a také nedostatek volného času, který nutí lidi jíst to, co je zrovna po ruce. „Člověk si dnes může cokoliv zadat do googlu a najde k tomu stovky informací. Jenže to, že je nějaká dieta nebo styl stravování vhodná pro nějakého člověka neznamená, že to je vhodné i pro druhého. Proto se řídím rozbory krve, díky čemuž můžu ke každému přistupovat individuálně.“

A jaký názor má coby výživová specialistka a bývalá profesionální sportovkyně na kauzu kolem Cristiana Ronalda, který na tiskové konferenci odsunul colu a následně nabádal k pití obyčejné vody?

„Já jsem určitě pro, aby lidé pili více vody namísto slazených nápojů. Hodně tím můžou být ovlivněné především malé děti, které když vidí, že jejich vzor – Ronaldo, pije colu, budou ji chtít také. Takže já tomu, co udělal, určitě fandím. Ale věřím, že zástupcům společnosti se to moc nelíbilo.“