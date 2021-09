Češi krok od dalšího překvapení: Náskok, který se dohrává, lituje Hadrava

Začněme prvním setem, ve kterém jste proti Bulharsku získali pouhých deset bodů. Co se přihodilo?

„Říkali jsme si na videu, jakou uděláme taktiku, jestli je uspat a pak zaříznout. (smích) Ne, teď vážně. Prostě nám to ujelo. Možná jsme byli ještě v sobotním zápase... (Češi prohráli s Běloruskem 1:3) Trošku jsme nedodrželi systém, nečetli jejich hru, kdy jsme se mazali do jejich bloků. To je jejich styl, hrají blokem.“

Co se změnilo od druhé sady kromě příchodu nového nahrávače?

„Nástupem Luboše Bartůňka se trochu změnil rytmus a oni měli co dělat, aby nás bránili. Byl to nový impulz, pomohlo nám to. Oni možná trošku zaspali, nebudu je hodnotit.“

Ve čtvrté sadě se zdálo, že máte výhru za tři body v kapse. Vedli jste 23:19 a za stavu 24:23 jste měli mečbol. Proč jste vedení ztratili?

„Měli jsme náskok, který se dohrává. Nicméně Skrimov zahrál výborné servisy v koncovce. Myslím si, že jsme na to měli zareagovat líp. Líp zvolit zóny, které krýt a které ne. Prostě poučení. A taky ukázka toho, jak to hráč vezme na sebe, když přijde rozhodující moment. Škoda. Myslím si, že jsme si zasloužili zápas vyhrát.“

Můžete být přesto rádi za bod?

„Malý bodík je dobrý, ale určitě musíme vyhrát další zápas (v úterý hrají Češi s Černou Horou). Máme den na odpočinek, všichni toho máme v nohách dost, já mám vyřvané hlasivky, takže doufám, že budeme plni sil.“

Bylo těžké zvládnout tři zápasy za sebou?

„Je to zápřah. Je těžké se mentálně soustředit, i fyzicky je to náročné. Navíc první zápas jsme měli pozdě večer, druhý jsme hráli dřív a teď zase ještě dřív, takže mezi nimi není ani 24 hodin na regeneraci. V neděli jsme před zápasem nebyli ani v hale, protože by to nemělo význam. Dohodli jsme se s trenérem, tak jsme měli jen ráno protažení ráno, abychom si odpočinuli. Jinak bychom museli vstávat nevím ani v kolik. V sobotu po zápase, nějakých regeneračních procedurách a večeři, jsme se dostali do postele zase kolem jedenácté, půl dvanácté. Ještě jsme měli video, každý jsme ho dostali ke stažení, abychom se podívali na Bulhary. Teď máme aspoň čas se více takticky připravit na další zápas.“

Bude zápas s Černou Horou, která je v tabulce poslední, klíčový v boji o postup?

„Rozhodně. Ale klíčový mohl být tenhle, mohl být klíčový ten s Běloruskem. Ještě je to otevřené pro každý tým. Myslím si, že když budeme hrát stejně jako proti Bulharsku, tak si dovolím tvrdit, že o nás nemám strach, že bychom zaváhali.“