Kouč Novák po prohře: Asi jsme měli těžké trenky, očekávání svazuje

Co se s vaším týmem stalo po senzačním vítězství nad Slovinskem?

„Nezopakovali jsme kolektivní, ani individuální výkony ze včerejška. Samozřejmě - ty lepší týmy, lepší hráči, to dokážou. To se stává. Včera nám spousta věcí vyšla, dodrželi jsme taktiku, dneska jsme měli problém.“

Jak bylo těžké točit sestavu a hledat ideální složení?

„Někdy se to povede, někdy ne. Dneska kluci neměli moc šanci, nebylo tak dobře přihráno. Útočili jsme do srovnané obrany, v podstatě jsme ani neakceptovali takový ten psychologický souboj - furt jsme do toho mlátili. A buď jsme udělali chybu, anebo oni byli hodně vzadu a čapli nás. Neviděl jsem, že bychom cíleně zahráli ulívku, nebo něco takového, a trpělivě čekali na obranu. To jsou vždy situace, kdy vám to moc nejde a chcete rychle, rychle. A ono to tak nejde.“

Proti Slovincům jste hráli riskantně už od servisu, teď se to tak nedařilo?

„Podávali jsme docela nadstandardně, servis nebyl špatný. Bohužel jsme spoustu balonů vyházeli v útoku. A to je právě to. Je třeba akceptovat, že ne z každého míče můžete udělat bod. Půjčíte ho soupeři a hrajete obranu. Taková ta herní inteligence nám dneska chyběla. Když to mám nahoře, prásknu do toho a udělám bod, to se hraje dobře každému. Ale když musím něco vymyslet, to je jiná škola.“

Bude složité zapomenout a koncentrovat se na nedělní bitvu s Bulharskem?

„Těžké to bude v tom, že hrajeme třetí den za sebou. Může nám vyhovovat zase role týmu, který může jen překvapit. S Běloruskem jsme mohli ztratit, v uvozovkách. Každý den je jiný, uvidíme. Těšíme se dál.“