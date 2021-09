Česko - Bulharsko 2:3. Den a noc a zahozený mečbol. Bude bod dost?

Po první sadě byly jejich akcie na nule, pak přesto sahali po tříbodové výhře. Jenže fantastické herní vzepětí k dalšímu překvapení ostravské skupiny nakonec nestačilo. Česká volejbalová reprezentace na mistrovství Evropy neproměnila mečbol a prohrála s favorizovanými Bulhary 2:3 (-10, 23, 18, -24, -11). Tým kouče Jiřího Nováka si připsal bod. „Jestli to bude na konci stačit? To se uvidí, až skončí skupina a budeme sčítat,“ konstatoval trenér.

Jako den a noc. Čeští volejbalisté se na mistrovství Evropy prezentují nevyrovnanými výkony. Po šokující páteční výhře nad Slovinskem (3:1) přišla sobotní studená sprcha od Bělorusů (1:3). Ani v úvodu nedělního duelu to s týmem kouče Jiřího Nováka nevypadalo dobře. I přes debakl v úvodním setu šla křivka českého výkonu znovu strmě nahoru.

„První set jsme moc nevěřili, že se s nimi dá hrát. Pak jsme však předváděli výborný volejbal. Oni rádi jen tvrdě podávají a blokují a mezihra jim moc nevoní. My jsme začali hrát obětavě, nechtěli jsme akce uspěchat. Začali jsme rovněž variovat na servisu,“ pochvaloval si reprezentační kouč.

Bulharský tým vstoupil do evropského šampionátu suverénním vítězstvím nad Černou Horou a proti domácímu celku zvládl první sadu dominantně. Největší výprask v dosavadním průběhu ME (25:10) ale české hráče paradoxně nabudil. Kouč Novák poslal na hřiště nahrávače Luboše Bartůňka a hra se rázem vyrovnala. „Je to nádherný pocit. Poté, co jsme prohráli první set s desítkou, jsme vyhráli další dva a měli na dosah vítězství za tři body,“ usmíval se nový režisér české hry.

Činili se i hráči v útoku. Chytil se Lukáš Vašina a Jan Galabov pomohl ve druhém setu klíčovým esem. V závěru sady předvedl Tsvetan Sokolov několik chyb a po nepřesném útoku největší bulharské hvězdy bylo v Ostravar Aréně stav setů srovnaný na 1:1.

Zcela zásadní byl pak vstup domácího výběru do třetí sady. Brzy se náskok domácí družiny vyšplhal na pět bodů a profesorský výkon Bulharů přestával stačit. Domácí vedli 2:1 a byli nahoře.

Ani ve čtvrté sadě se favorit dlouho neprobouzel. Češi oplývali bojovností, sbírali téměř ztracené míče a Bulharům tekly nervy. Jenže ani náskok 23:19 na výhru nestačil. Soupeř se díky riskantnímu servisu Todora Skrimova dostal na vyrovnaný stav 23:23 a i když Jan Hadrava zvedl český prapor a vypracoval mečbol, jeho tým se tie-breaku vyhnout nedokázal (24:26).

Češi se do úvodu páté sady dokázali zkoncentrovat, jenže bulharský bodový lídr Martin Atanasov byl dál při chuti a jeho tým vedl o čtyři body. Michal Finger pak ještě oživil český výkon, zkušenější tým si koncovku ovšem pohlídal (15:11). Jeden z hrdinů Galabov zakončil zápas podáním do sítě.

„Byli jsme blízko. Mrzí to. Ale na druhou stranu s kvalitním světovým týmem jsme odehráli dobrá zápas, což je povzbuzením,“ řekl kouč Novák. „Mrzí nás, že jsme to nedotáhli, ale Skrimov do toho hodil vidle skvělým servisem. Jsme rádi i za bod,“ přiznal Bartůněk.

Češi nyní vyhlíží volný den, který budou věnovat přípravě na úterní souboj proti Černé Hoře (19.00). S outsiderem budou chtít získat potřebné body. „Doufám, že nebudeme jako Robin Hood, že bohatým bereme a chudým dáváme. Věřím, že zvítězíme a půjdeme pro postup do osmifinále,“ prohlásil Bartůněk.

Ze šestičlenné skupiny B se do play off dostanou čtyři nejlepší týmy. Čeští reprezentanti skupinovou fázi uzavřou ve čtvrtek s Itálií.

ČR - Bulharsko 2:3 (-10, 23, 18, -24, -11)

Rozhodčí: Porvazník (SR), Gerothodoros (Řec.). Čas: 130 min. Diváci: 2953.

Sestava a body ČR: Sedláček 7, Janouch, Galabov 14, Zajíček 7, Hadrava 18, Vašina 20, libero Moník - Finger 5, Bartůněk, Licek. Trenér: Novák.

Nejvíce bodů Bulharska: Atanasov 31, Sokolov 17.

19:00 Itálie - Černá Hora.

Tabulka:

1. Bulharsko 2 1 1 0 0 6:2 184:159 5 2. ČR 3 1 0 1 1 6:7 274:287 4 3. Itálie 1 1 0 0 0 3:0 75:45 3 4. Slovinsko 2 1 0 0 1 4:3 161:143 3 5. Bělorusko 2 1 0 0 1 3:4 139:160 3 6. Černá Hora 2 0 0 0 2 0:6 113:152 0

Skupina C (Tampere):

Severní Makedonie - Turecko 0:3 (-22, -12, -15), Rusko - Finsko 3:1 (-22, 15, 23, 17).

Tabulka:

1. Turecko 3 3 0 0 0 9:2 276:236 9 2. Nizozemsko 3 2 0 1 0 8:3 248:234 7 3. Finsko 3 2 0 0 1 7:4 254:237 6 4. Rusko 3 1 1 0 1 7:6 294:272 5 5. Španělsko 3 0 0 0 3 1:9 221:257 0 6. Severní Makedonie 3 0 0 0 3 1:9 192:249 0

Skupina D (Tallinn):

Estonsko - Německo 0:3 (-19, -16, -21)

18:00 Francie - Chorvatsko.

Tabulka: