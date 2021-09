Když jsou ženy jednotné, jsou silnější než muži, říká řecký trenér volejbalistek

České hráčky na evropském šampionátu hrály v osmifinále stejně jako v roce 2017, předloni se na ME nekvalifikovaly. Aktuální reprezentační cyklus volejbalistek se tak vyhodnotil jako úspěšný. „Projekt jsme zahájili před třemi lety a naším hlavním cílem bylo se kvalifikovat na evropský šampionát. Na něm jsme měli nejtěžší program, pět zápasů za šest dní. Ale podařilo se nám úspěšně bojovat s většími soupeři,“ tvrdil trenér Athanasopulos, podle kterého Češky uspěly v těžkých chvílích.

„Mnohokrát jsme prohrávali o pět nebo šest bodů a dokázaly jsme se vrátit. Například ve druhém setu proti Řecku jsme ztrácely 17:23. Všechny hráčky, které jsme použily z lavičky, nám pomohly v důležitých okamžicích. Naše taktické podání bylo na velmi dobré úrovni a naše bloková obrana rozhodně nezklamala,“ popisoval pozitivní body Athanasopulos, který si český tým pochvaloval. „Podařilo se nám prosadit přes velké týmy, a to i když nám chyběla výška a zkušenosti.“

Momentálně je český tým v očekávání. Je totiž celkem pravděpodobné, že by se mohl podívat na mistrovství světa. Získal patřičný počet bodů a výher, ale zároveň musí čekat, jak dopadnou další kontinentální šampionáty. „Stále jsme ve výpočtech, ale myslím, že jsme blízko. Věděli jsme, že každý bod a sada se počítá pro tento cíl. Bylo by skvělé soutěžit proti nejlepším týmům světa. Mohlo by to inspirovat další nadějné hráčky,“ přál si Athanasopulos, který v době lockdownu neodcestoval do rodného Řecka, ale zůstal v České republice.

„Svoji misi splnil a myslím, že nám má Jannis stále co dát. Je žhavým zbožím na evropském trhu, odborníkem na ženský volejbal. Jsme moc rádi, že si našel čas na naše juniorské kategorie a má tak větší přehled o naší budoucnosti, “ prohlásil Miloslav Javůrek, manažer reprezentace. Sám Athanasopulos platí za experta na sportovkyně. „Rád pracuji se ženami. Věřím, že když jsou jednotné, tak jsou jako tým mnohem silnější než tým mužů.“

A jaké jsou jeho největší typy? „Podle mých zkušeností za všechny roky – když vidím problém, musím ho v tu chvíli vyřešit a nenechat ho ležet několik dní. Samozřejmě musím s nimi neustále mluvit, dávat jim spoustu zpětné vazby a poslouchat jejich názory,“ dodal Athanasopulos.