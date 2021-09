Polák naskočil z lavičky a sestřeloval Italy. Je to zabiják! křičel spoluhráč

Parádní představení! Čeští volejbalisté sice v závěrečném duelu skupiny B na mistrovství Evropy v Ostravě podlehli Itálii 1:3 (-20, -21, 23, -22), ale takřka čtyři tisícovky fanoušků dostali do varu. V osmifinále je v pondělí od 19 hodin čeká Francie, čerstvý olympijský šampion. „Jestli byla Itálie skvělý soupeř, tak Francie bude ještě lepší,“ těší se blokař Josef Polák.

Poprvé naskočil z lavičky do základní sestavy a společně s parťáky ukázal jedinečnou show. Dvaadvacetiletý Josef Polák z Českých Budějovic byl proti Itálii stoprocentně úspěšný v útoku. Všech devět míčů poslal nekompromisně na polovinu soupeře. K tomu přidal čtyři bloky. „Je to zabiják,“ křičel na 202 centimetrů vysokého mladíka Milan Moník.

„Super zážitek, zahrát si takhle velký turnaj,“ rozplýval se Polák. „Skoro nejvyšší, co jde. V základu, to je krásné. A ještě proti Itálii, která patří ke světové špičce!“

Jak se mladému klukovi proti Itálii hraje?

„Neskutečný. Jako malý jsem doufal, že si zahraju v české reprezentaci. To se povedlo. A ještě proti Itálii, neuvěřitelné. Trenér určuje sestavu těsně před zápasem, tam jsem se dozvěděl, že hrát budu.“

V útoku jste měl stoprocentní úspěšnost...

„Jo? Tak za to jsem samozřejmě rád. Pomohlo trošku štěstíčka. Doufám, že mi to takhle půjde i dál. A taky se mi hned v první setu povedl nějaký blok. Sice nahrávače, ale zablokovat Giannelliho je taky cenný skalp.“

Italové jsou vynikající mančaft, pomohlo vám, že jste mohli hrát relativně v klidu?

„Nebyli jsme pod takovým tlakem, že musíme vyhrát. Hráli jsme z pozice outsidera, to se vždycky hraje trochu jednodušeji, mohli jsme jenom překvapit.“

Sebrali jste Italům třetí set. V něm jste vedli už 18:10, ale nakonec to byl boj. Lekli jste se?

„No, nebudu lhát, nějaká nervozitka a strach přišel, když nás začali stahovat. Na konci už byli skoro na nás, byla to velká úleva po vyhraném setu.“

Pomohli si Italové hodně servisem?

„Hodně, hodně, podávají fakt výborně.“

Mladých hráčů bylo v české sestavě víc, je to plus do budoucna?

„Ano. Doufám, že tady pomalu a pozvolna probíhá generační obměna. Doufám, že máme budoucnost a budeme moct hrát výš a lépe.“

Jak se těšíte na Francii, olympijské vítěze?

„Jestli byla Itálie skvělý soupeř, tak Francie bude ještě lepší. Budu rád, když si proti nim budu moct zahrát. Olympiádu jsem samozřejmě sledoval, dlouhodobě hrají na špičce a myslím, že teď jsou ve výborné formě. Věřím, že nám znovu pomohou fanoušci. Už proti Itálii přišlo ještě víc diváků, než jich chodilo první dny. Atmosféra byla skvělá. Mít v zádech domácí publikum je to nejlepší, žene nás to k lepším výkonům.“

OSMIFINÁLE ME V OSTRAVĚ

neděle 12. září

Itálie – Lotyšsko (16.00)

Německo – Bulharsko (19.00)

pondělí 13. září

Slovinsko – Chorvatsko (16.00)

Francie – Česko (19.00)

