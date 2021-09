Nausch před poslanci: Kapky proti covidu. Měli mu radit, jak ovlivnit test

Výsledky jednání? Předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser hlásil, že olympionici potvrdili, že Český olympijský výbor podváděl při tvorbě zasedacího pořádku. O tom sám Neusser informoval už v průběhu olympiády, proti čemuž se ČOV tehdy ohradil a jeho předseda Jiří Kejval to odmítl i v úterý.

Teď vyšly najevo ještě další detaily. Kouč beachvolejbalistek Simon Nausch měl od lékaře v Japonsku dostat rady, jak zfalšovat koronavirový test.

„Uváděl, že když mu přišli říct pozitivní výsledek a že bude druhý den testovaný znova, tak mu doktor českého olympijského výboru řekl, ať si nastříká kapky do nosu - že to (test) ovlivní a bude mít menší pravděpodobnost, že bude mít další den pozitivní výsledek,“ uvedl pro Seznam Zprávy pirátský poslanec Lukáš Bartoň k Nauschově výpovědi.

Podle Bartoňova kolegy za ČSSD Jana Birkeho z úst sportovců také mělo zaznít, že jim bylo doporučováno kloktat před testem ústní vodu.

„Předně to bylo znepokojující, protože tam padlo, že lékaři české výpravy nutili sportovce, aby si vypláchli před testováním ústa tak, aby ten covid údajně nemohl být změřen. Zásadně se nedodržovala žádná pravidla na letu, co se týče epidemických opatření. Bylo to z jedné strany, my nejsme ani soudci, ani kati. To, co tam ale padlo, byl pro mě šok,“ podotkl Birke.

Po letu do Tokia celkem mělo pozitivní test šest členů české výpravy včetně čtyř sportovců. Šlo o plážové volejbalisty Ondřeje Perušiče a Markétu Nausch Slukovou, stolního tenistu Pavla Širučka a cyklistu Michala Schlegela. Perušič po boku Davida Schweinera se zpožděním naskočil do turnaje, pro ostatní Hry skončily.