Skolit vítěze LOH? Finger připomněl katovický zázrak: Francii umíme

Čeští volejbalisté v osmifinále mistrovství Evropy vyzvou Francii. Tedy tým, který před nedávnem vybojoval zlato na olympiádě v Tokiu a do Ostravy přiletěl v takřka kompletním složení. Na soupisce má deset šampionů včetně jednoho z nejlepších volejbalistů světa Earvina Ngapetha. Postup se zdá být jako nereálná mise. Znovu. V takřka stejné situaci už reprezentanti byli. Na mistrovství Evropy 2017 v Katovicích. Francie tehdy obhajovala evropské zlato, vyhrála Světovou ligu. A přesto padla! Zopakují čeští lvi v Ostravar Aréně katovický zázrak? Hraje se v pondělí 13. září v 19 hodin.

„Ve skupině jsme předvedli dobrý sport a těším se, že budeme hrát v pondělí proti Francouzům, na které umíme,“ mrknul uličnicky okem český univerzál Michal Finger. V aktuálním výběru je jedním z šesti pamětníků šokujícího vítězství v osmifinále evropského šampionátu 2017. Češi tehdy senzačně vyhráli 3:1 (21, -21, 21, 20). Katovický zázrak pamatují také Jakub Janouch, Jan Galabov, Adam Zajíček, Jan Hadrava a Daniel Pfeffer.

Francouzi jsou nežhavějším kandidátem na evropské zlato. Skupinu D v Tallinu suverénně ovládli, vyhráli všech pět zápasů. Ztratili jediný set s Německem, postupně smetli Slovensko (3:0), Chorvatsko (3:0), Lotyšsko (3:0) a Estonsko (3:0). Do Ostravy přiletěli natěšení, času na odpočinek i orientaci v nové hale budou mít dost.

Před čtyřmi lety byla ohledně cestování situace opačná. Češi se po základní skupině ve Štětíně přesouvali do Katovic. Francouzi tam hráli od začátku. Co bylo stejné – poslední duel ve skupině hrál národní tým s Itálií. A přestože tehdy prohrál 0:3 (-25, -26, -24), naladil se po vynikající bitvě na Francii skvěle. Teď to může být podobné, Češi zakončili skupinu s Itálií znovu velmi slušně, byť s prohrou 1:3 (-20, -21, 23, -22).

„Těší mě, že se prezentujeme bojovným výkonem na hranici našich možností,“ pochvaloval si trenér Jiří Novák. „Splnili jsme základní cíl, postoupili jsme ze skupiny. Důležité je, že tým má nějakou tvář a tou se prezentuje. Není to tak špatné, ještě to zkusíme zlepšit do rozhodujících zápasů.“

S francouzským volejbalem má trenér Jiří Novák bohaté zkušenosti. Hrával za Paříž, vyhrál s ní Ligu mistrů (2001) i Pohár vítězů pohárů (2000). Žádnou speciální motivaci v tom ovšem nevidí.

„Jestli to pro mě něco znamená? Nic, nic, nic. Je to pro nás další soupeř, jehož si přejeme porazit,“ pousmál se. „Dáme si den volna na regeneraci, pak se začneme na Francouze připravovat. Uvidíme, jestli budou silnější než Italové. Vždycky se začíná za stavu 0:0 a vítězství je vzdálené pro oba stejně. Nikdo není neporazitelný, s tím do toho musíme jít.“

OSMIFINÁLE ME V OSTRAVĚ

neděle 12. září

Itálie – Lotyšsko (16.00)

Německo – Bulharsko (19.00)

pondělí 13. září

Slovinsko – Chorvatsko (16.00)

Francie – Česko (19.00)