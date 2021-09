Česká euforie skolila favorita, blokař zářil: Zadupávali jsme je do země

Jaká slova byste použil pro vyřazení Francie?

„Zadostiučinění. Fantazie. Něco, po čem se bude dobře spát. A ještě jsme s nimi slavili dvakrát, to se taky nepovede každý den. Máme ohromnou radost. Neskutečné bylo publikum, které nás k tomu dohnalo. Chtěli jsme divákům splatit důvěru, kterou nám dávali celou základní skupinu v Ostravě. Takový volejbal a takový výkon si z naší strany zaslouží.“

Čím jste Francouze překvapili?

„Plnou halou a atmosférou. Pět tisíc lidí, neslyšíte vlastního slova. A samozřejmě agresivita, kterou jsme udrželi celou dobu zápasu. Furt jsme je zadupávali, zadupávali, moc je nepouštěli ke slovu. A když se něco nepovedlo, byli jsme natolik mentálně silní, že jsme je zpátky do zápasu nepustili.“

Trenér před zápasem říkal – hlavně se z olympijských vítězů nepodělat. To se evidentně povedlo.

„Někdo to možná stihl ještě před zápasem, ale to asi nebylo zápasem, ale stravou.“ (usmívá se)

Největší francouzskou hvězdu, Ngapetha, jste hned v prvním setu zablokovali třikrát, byl pak rozladěný, chodil za rozhodčími. Vnímali jste to?

„To je přesně on. Jeho styl. Působí, že mu to je jedno, že mu nezáleží na tom, jak to dopadne a pak vyfikne údery, že se nestačíte divit. Celé nastavení francouzského týmu je takové, že nemají žádná velká pravidla, jakoby se plouží, ale když jim teče do bot, zapnou. Dneska narazili na tak dobrý tým, že i kdyby zapli, tak jsme je měli furt pod sebou. A zvítězili bychom i tak.“

Ve třetím setu jste odvraceli dva setboly, měli postupně devět mečbolů. Jak těžké to bylo ustát?

„Musím říct, že jsem na kluky moc pyšný, jak to ustáli. Sám s tím mám problémy, ale jsem už starší, tak to tak neberu. Mladí to ustáli famózně. Vůbec nehleděli, jaký je stav, kdo jim stojí proti bloku, hráli jak staří mazáci. Za to jim patří velká poklona. Bylo to těžké, ale my čekali na moment, kdy udělají nějaké zakopnutí. A to jsme využili. I když jsme slavili nadvakrát. Takové oslavy se neomrzí. První euforie byla pěkná, ta druhá ještě hezčí. Už neměli fakt nic, čím by nás o to připravili.“

Připomnělo vám to Katovice 2017, kdy jste Francii také senzačně vyřadili v osmifinále?

„Měli jsme to v hlavách, že na Francouze umíme. Že jsou náturou, jací jsou. Že to je jen osmifinále, které si jen tak zahrají a jsou si jistí, že to udělají. Věřili jsme si na ně, trénovali jsme na to, mentálně se připravili. Zadostiučinění je obrovské. Zase musíme rychle spadnout na zem a ve středu v uvozovkách nakopat zadky Slovincům.“

Jaké to bude ve středu proti nim?

„Úplně jiný zápas. Myslím, že už lehce oslavovali, že si zahrají s Francouzi. Objednali si pivo na hotel a když zjistili, že jsme je porazili, tak ho zase rychle zavřeli. Aby se na nás dobře připravili. Bude to diametrálně jiný zápas, psychicky se spravili, odehráli výborné zápasy, znají halu. My ale chceme porazit i je.“