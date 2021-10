Skvělý vstup do finále Světového okruhu. Perušič a Schweiner slaví dvě výhry

Perušič a Schweiner odvrátili v prvním setu s Nizozemci dva setboly a sadu získali 27:25. Ve druhém už vedli o sedm bodů (13:6), ale o náskok přišli. V koncovce nevyužili tři mečboly a po prohře 27:29 museli do tie-breaku. Ten rozjel skvěle na podání Schweiner, Češi vedli 7:1 a náskok už tentokrát nepromarnili. Perušič utkání ukončil přímým bodem z podání - 15:10.

„Po prvním vyrovnaném setu se nám podařilo dobře nastoupit do druhého až do stavu 12:6, kdy jsme to vzali podle našich sázkařských fanoušků do teplých a prohráli. Třetí set už jsme předvedli úctyhodný výkon a první zápas proti holandských věžím vyhráváme,“ uvedli na sociálních sítích čeští hráči, jimž patří druhé místo ve světovém žebříčku.

Americkou dvojici přehráli už pod umělým osvětlením jasně. Dominovali výbornou obranou a důraznějším útokem. V první setu vedli 7:2 a soupeře deklasovali rozdílem devíti bodů 21:12. Ve druhém sice přišli o náskok 9:5, ale od stavu 12:12 měli znovu navrch a vyhráli 21:16.

„Druhé utkání se nám povedlo po stránce výkonností a zejména díky stanovené taktice. Američané vstřebávali náročnou cestu sem a nepředvedli to, co umí. Přestože skóre vypadá jasně, tak zejména ve druhém setu to byl velký boj. Zvládli jsme ale ustát nápor soupeřů. Kdyby se šlo do tie-breaku, takto zkušený tým by byl těžkým soupeřem,“ řekl Perušič.

Na další utkání si se Schweinerem počkají až do čtvrtečního večera, kdy se od 22:30 střetnou se čtvrtým párem z olympiády v Tokiu Lotyši Martinsem Plavinšem a Edgarsem Točsem. Poslední zápas ve skupině s domácí dvojicí Paolo Nicolai, Daniele Lupo je čeká v pátek od 18:00.

„Jsme moc rádi, že si takový turnaj můžeme zahrát. Je to pro nás také důkaz, že se nám sezona hodně povedla a že patříme mezi osm či deset nejlepších týmů sezony. To je obrovská odměna za práci, kterou jsme za poslední roky odvedli. Zároveň po nepříliš úspěšných olympijských hrách bereme všechny tyhle vrcholové turnaje jako šanci ukázat, že patříme do světové špičky,“ dodal Perušič.

Vítězové dvou pětičlenných skupin projdou do semifinále a páry na druhých a třetích místech si zahrají čtvrtfinále. „Naše skupina je hodně zamotaná, proto bude zítřejší zápas důležitý. Dvě výhry k postupu nemusí stačit. Naopak tři výhry dávají šanci na první místo,“ dodal Perušič.

Finále Světového okruhu v plážovém volejbalu v Cagliari (Itálie):

Muži - skupina A:

Perušič, Schweiner (5-ČR) - Varenhorst, Van de Velde (8-Niz.) 2:1 (25, -27, 10),

Perušič, Schweiner - Crabb, Gibb (4-USA) 2:0 (12, 16).