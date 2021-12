Dáváme skromné dárky a většinou jen dětem, přibližuje srbské Vánoce volejbalista Skakić

Sám sebe označí za věřícího. „Respektuji víru a kostel,“ zdůrazňuje s dovětkem, že následující dny zas až tak „obyčejné“ nebudou. „Samozřejmě se těším na rodinu a přátele, dlouho jsem je neviděl a chybí mi,“ přiznává 22letý hráč, který má pravoslavné vánoční tradice v malíčku. „Ráno na Štědrý den (6. ledna) jde hostitel s celou rodinou do kostela na liturgie. Po bohoslužbě se všichni zdraví a říkají si narodil se Kristus a opravdu se narodil,“ popisuje Skakić.

Vše začíná dříve. „Před svítáním vyrazí nejstarší a nejmladší muž domácnosti do lesa pro dubové větve. Ty přinesou ke vchodovým dveřím. Večer jimi hostitel zatopí v krbu a přečte modlitbu,“ vypráví mladý Srb. Za příjemného praskání dřeva se rodina přesune ke stolu. Pogratulují si a pustí se do jídla. Všem chutná, aby také ne, když za sebou mají čtyřicetidenní půst. Tabule je pestrá – najdete na ní pšeničnou kaši s medem, ořechy a rozinkami. Servírují se plněné taštičky z kynutého těsta, kapusta v různých úpravách, ryby, saláty, ovoce i sladké moučníky.

Půst není až tak drastický, týká se pouze masa a mastných jídel. Od 2. ledna, kdy začíná vánoční období, je vše přísnější a v předvečer Štědrého dne se už nesmí jíst vůbec a jsou zakázány i všechny vášně, které člověka vzdalují od Boha. Co se týče dárků, jsou Srbové rozumnější. „Dáváme skromné dárky a většinou jen dětem. Nejsou totiž důležité. Podstatné je, aby se celá rodina sešla,“ diví se Skakić českému nákupnímu shonu.

Sám bude už druhý rok u rodinného krbu chybět, jelikož se bude připravovat na úvodní duel roku 2022 v Brně. „Samozřejmě mě to mrzí, ale už jsem si zvykl. Jsem profesionální sportovec, musím se soustředit na trénink a hru,“ říká srbský bombarďák. Přesně tak se nyní koncentruje na klání s kladenskými Orly. A možná ještě více – Lvi mají za sebou nečekanou prohru v Ostravě. „Mluvili jsme spolu a každý hráč si z porážky odnesl ponaučení. Trénujeme naplno a chceme výpadek odčinit,“ podtrhuje Skakić.

Hecování neplánuje, přestože by vhodný objekt našel. „Dobře znám Petra Špuláka, je to můj ‚bláznivý‘ bratr,“ vzpomene smečař urostlého blokaře, který ještě loni obýval kabinu Lvů. „Kladno má kvalitní tým, předvádí hezký volejbal,“ říká sportovec, jenž nabídne možný recept vedoucí za body. „Do utkání musíme vstoupit soustředěně a dát sto procent do každé výměny,“ míní Skakić. Před duelem, který začne v Unyp areně v sobotu od 19 hodin, láká fanoušky: „Bez vás to bude daleko těžší.“