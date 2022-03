Mladé hvězdy z Ukrajiny uvízly v Brně. Pomáhá český svaz i místní restaurace

Plážové volejbalistky Anhelina Khmilová a Tetiana Lazarenková přicestovaly do Brna na pozvání beachvolejbalového kouče Petra Šafáře. Ukrajinský pár si tu měl vyměňovat zkušenosti na mezinárodním soustředění. Den po příjezdu do Čech ovšem vypukla na Ukrajině válka a znemožnila hráčkám i manželskému páru jejich trenérů návrat do vlasti.

„Nikdo z nich nepočítal s tím, jak se situace vyvine a, že tu budou muset zůstat. Byl to pro ně šok. Všichni mají v Ukrajině rodiny,“ líčí Lukáš Borek, předseda Beach Academy Viktoria Brno, která akci pro mladé hráčky pořádala. „V pátek se dovolali na ambasádu a dozvěděli se, že tu musí zůstat. Od minulého týdne jsme proto řešili, jak jim pomoct. O tohle nás nikdo nemusel žádat, bereme to jako naprostou samozřejmost,“ dodává.

Organizátoři soustředění se obrátili na Český volejbalový svaz s prosbou o finanční podporu. A ten jejich přání vyhověl. „Máme založený nadační fond Srdce nad sítí, prostřednictvím kterého můžeme výdaje na pobyt ukrajinského týmu financovat,“ upřesňuje šéf českého volejbalu Marek Pakosta. Pomocnou ruku nabídli i další. V areálu Viktoria Brno může tým trénovat, provozovatel jedné z místních restaurací jim zdarma poskytuje stravu a podařilo se dohodnout i společnou přípravu a cestu na turnaj se slovenskou reprezentací.

Vzniklá situace přiměla český volejbalový svaz i k dalším krokům. Jeho vedení oficiálně oslovilo ukrajinskou volejbalovou federaci a nabídlo pomoc mládežnickým týmům ať už ve volejbale či beachvolejbale. Pro ty je svaz ochotný prostřednictvím nadačního fondu Srdce nad sítí okamžitě zajistit podmínky pro pobyt a trénování v Česku.

