Perušičovu výzvu podepsala víc než stovka hráčů. Volejbal ustoupil tlaku

Sportovní svět se rozhodl razantně zasáhnout proti agresivitě Rusů na Ukrajině. Finále Ligy mistrů bude na konci května místo Petrohradu hostit Paříž, ruší se zde také lyžařské světové poháry a nepojede se ani Velká cena Formule 1 v Soči. O to větší překvapení vzbudilo minulý týden vyjádření FIVB, která nadále počítala s tím, že se v srpnu v deseti ruských městech odehraje mistrovství světa v šestkovém volejbale.

Vyjádření okamžitě vzbudilo nesouhlasené reakce. Česká jednička v plážovém volejbale Ondřej Perušič označil přístup federace za velmi vlažný až alibistický a odeslal jejím zástupcům otevřený dopis. V něm mimo jiné vyzval FIVB k přehodnocení stanoviska a otevřenému odsouzení Ruskem rozpoutané války na Ukrajině

„Jsem možná naproti jiným víc citlivý na to, co jako sportovec reprezentuju. Sportovci by se dle mého názoru neměli soustředit jen na své výkony, ale také jít příkladem. Nedokážu si představit, že bych svou účastí na turnaji reprezentoval organizaci, která se odkáže pouze na apolitičnost sportu namísto toho, aby se zastala základních morálních hodnot,“ vysvětlil svou motivaci člen třetího nejlepšího beachvolejbalového páru světa.

Pod otevřený dopis se podepsalo kromě jeho iniciátora dalších 102 hráčů včetně olympijských vítězů z Tokia v beachvolejbale Anderse Mola a Matta Soruma. Federace poskytla sportovcům odpověď dnes ráno ve svém oficiální prohlášení.

„Máme velké obavy o bezpečí obyvatel Ukrajiny, proto vedení FIVB došlo k závěru, že za této situace je nemožné, aby se v Rusku připravovalo a konalo mistrovství světa,“ uvedla federace. „Už jsme o tom informovali organizační výbor i ruský svaz. Nyní začneme hledat náhradní dějiště, kde by se všichni účastníci cítili bezpečně a mohli si tento festival sportu v míru užít,“ stojí dále v prohlášení.

Po vojenské invazi na Ukrajinu sportovní veřejností také rezonuje otázka, zdali by měli být ruští sportovci vyloučení z evropských a světových šampionátů. O tomto řešení Perušič ovšem přesvědčený není. „Nejsem vyloženě proti, ale je velmi důležité zvážit, nakolik by takové opatření bylo účinné. Jak moc by zasáhlo pouze sportovce a nakolik diktátorský ruský režim. Něco jiného je, pokud jakákoliv stát pořádá sportovní akci. To je do jisté míry výsada a příležitost země, jak navenek vylepšit svůj obraz,“ dodává český hráč.