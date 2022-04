Vyhrocená a dramatická série. Levárny dělalo Kladno, řekl kouč Lvů po postupu

„Mrzí mě to. Zbytečná kaňka na jinak dramatickém čtvrtfinále,“ mínil kouč Lvů, na které od pondělí čekají souboje s Českými Budějovicemi. „Formu máme, průběh čtvrtfinále nás posílil,“ doplnil.

Můžete popsat své pocity?

„Těší mě, že jsme sérii zvládli, byla nesmírně náročná. Soupeři disponovali výborným servisem a pevnou obranou. Sehráli jsme spolu pět těžkých zápasů ve čtrnácti dnech. Postupně jsme se okoukávali. Od chvíle, kdy jsme získali jistotu na příjmu a na útoku, tak jsme byli úspěšní. Navíc jsme zápas od zápasu lépe bránili.“

Nestraší vás ještě, že jste od pondělí mohli být už na dovolené…

„Ustát takovou situaci bylo těžké. Smekám před kluky, jak se zvedli. V Kladně jsme ve čtvrtém utkání prohrávali 0:1 na sety, ale oni vše zvládli. V té chvíli jsem na hráčích viděl, že neplánují končit. Ukázal se význam lídrů Tomáše Kriška, Kuby Janoucha a Milana Moníka. A pomohlo nám také zařazení Mateje Mihajloviče do základní sestavy. Od té chvíle jsme Kladno přehrávali.“

Série byla vyhrocená. Jak jste vnímal výroky soupeře, že Lvi působí arogantně?

„Orli se nám od začátku snažili dostat do hlavy. Chápu, že jde o play-off, chtěli využít všechny zbraně. Dovolím si říct, že to bylo v některých momentech za hranou. V klubu máme jasné krédo, vždy se snažíme být féroví. Jestli někdo dělal levárny, tak naši soupeři. Začalo to tím, že si chtěli před první zápasem v naší hale zatrénovat pod záminkou, že jde o partu hobíků.“

Standardní cestou by si Orli u vás zatrénovat nemohli?

„Mohli, běžný postup je takový, že si zavoláme a domluvíme se na reciprocitě. Pokud by nás takto oslovili, nikdy jim neřekneme ne. Oni zvolili jinou cestu. Od té doby je ticho po pěšině, nikdo se k tomu nevyjádřil. Když se o tom hráči mezi sebou bavili, dozvěděli se, že prý Mílovi Kočkovi (vedoucí mužstva) volali a ten je odmítl. To je absolutní lež! Další kapitolou jsou jejich vyjádření.“

Vyprávějte…

„Po prvním zápase vytrhli z kontextu jednu větu našeho moderátora a stavěli nás proti jejich fanouškům. Kapitán Orlů, kterého znám od patnácti let jako poctivého kluka, zasypával po čtvrtém utkání naše hráče vulgarismy nejhrubšího zrna. Fanoušci Kladna házeli na naše kluky kelímky s pivem. Manažer Orlů hanil rozhodčího Činátla po stejném střetnutí takovým způsobem, že chce skončit s pískáním. Přitom mu šlo o jeden sporný míč.“

Namítnu: play-off už je takové...

„Ano, ale jak říkám, přišlo mi to ze strany Orlů přehecované. Fungujeme na malém rybníku, všichni se známe. Na hřiště jsme soupeři, ale nemusíme si nadávat a poštvávat proti sobě fanoušky. To mě mrzí. Vážně se teď těším na semifinálovou sérii. Na to, až si zavoláme s trenérem Jihostroje Rendou Dvořákem a domluvíme tréninky. Až si před zápasy vypijeme s Bobanem Mifkou (manažer) kávu a popřejeme hodně štěstí. Potom si to rozdáme na hřišti a zahrajeme dobrý volejbal.“

Ten byl k vidění i v sérii s Orly. Jak jste ji vnímal po sportovní stránce?

„Kladno má vynikajícího trenéra i hráče. Nahrávač Gijs van Solkema je nadstandardní hráč. Před sezonou jsem ho pasoval do semifinálové čtyřky. Cítil jsem k němu obrovskou úctu a respekt. Jsem rád, že jsme ho vyřadili. Nebylo to vůbec jednoduché.“

Mluvil jste o fanoušcích, kteří byli ozdobou série. Kdo vyhrál souboj v hledišti?

„Série byla vyrovnaná, v Kladně i u nás se atmosféra každým utkáním lepšila. Klobouk dolů před fanoušky. Na našem sportu je nádherné, že se fandí takovým způsobem, že se těžko pozná, komu přejí. Pokud se pak řeší, kolik lidí ve lvích dresech venku fandilo, tak je to komické. Ten i ten přece pomáhal volejbalu. Chci poděkovat všem Pražákům, jak říkají Kladeňáci, že do Kladna i Unyp areny dorazili. Klukům ohromně pomohli.“

Zmínil jste reprezentanty Jakuba Janoucha a Tomáše Kriška. Ti se v sérii dva duely trápili, ale na závěr se dostali do top formy. Jak jste jejich výkony vnímal?

„Stejně jako vy, jen bych nemluvil o formě. Tu měli kluci dobrou i před sérií. Naším rozdílovým hráčem byl Matej Mihajlovič. Všichni ostatní ovšem odvedli výbornou práci. Pro hráče základní sestavy bylo důležité, že byl vždy připravený někdo, kdo pomohl. Nastoupili Ivan Pljasecký, Dan Čech a nikdy se neztratili. To Kubu s Tomášem a další posílilo. Vystřídali, na volejbal se chvíli dívali z odstupu, ale chtěli být lepší a hrát. Neměli na sobě naloženou absolutní zodpovědnost. V tom byla naše síla.“

Kdy se série zlomila?

„Po prvním setu ve čtvrtém utkání. Tehdy už jsme neměli na co čekat, plně se projevila Kubova, Tomášova a Milanova zkušenost. Byli vynikající.“

Co čeká váš tým do pondělního vstupu do semifinále na palubovce Jihostroje?

„V sobotu a v neděli budeme trénovat. Do Budějovic odjedeme o den dříve, přespat a okusit halu.“

S Budějovicemi jste letos třikrát prohráli, ale naposledy zvítězili. Je tato výhra důležitá?

„Je dobré vědět, že u nich dokážeme vyhrát. Přiznám se, že teprve začínám řešit Jihostroj. Do teď jsem sledoval jen naši sérii.“

Může vám pomoci, že jste outsideři?

„Rozhodně nechceme jít do série v této roli. Formu máme, průběh čtvrtfinále nás posílil. Jihostroj předvádí volejbal téměř bez chyb. Budějovice se musí porazit, nikdy se neporazí samy. Bereme to jako výzvu, bude to zase boj.“