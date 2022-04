Mistryně, co chodí s golfistou. „Nová Maki“ i o těžkém životě profesionálky

Barbora Hermannová s náhradní parťačkou Štochlovou na ME budou hrát 1. kolo play off • Pavel Mazáč (Sport)

Její cesta k plážovému volejbalu vedla stejně jako u většiny hráček přes ten šestkový. Vydržela u něj deset let a dostala se dokonce i do mládežnické reprezentace. Jenže pak přišla nabídka zkusit si v letní sezoně pár turnajů na písku. „Strašně mě to bavilo. Dva nebo tři roky jsem pak dělala oba sporty zároveň. Nakonec to ale definitivně vyhrál beach,“ vypráví o začátcích sympatická blondýnka.

Ve stejné době se seznámila se svou pozdější parťačkou Martinou Maixnerovou. S tou v roce 2016 vybojovaly titul mistryň Evropy do 18 let a připsaly si i parádní páté místo na mistrovství světa. Budoucnost se jevila jasně. Česku rostou nové beachvolejbalové hvězdy. „Funguje mezi námi dobrá týmová chemie,“ pochvalovaly si obě.

Zřejmě nejvydařenější sezonu zažily v covidovém roce 2020. Na mistrovství republiky se postaraly o největší překvapení, když ve čtvrtfinále porazily tehdejší jedničky Barboru Hermannovou a Markétu Nausch Slukovou. Teprve jednadvacetileté juniorky, které trénovaly ve volných chvílích vedle školy, poslaly do oprav elitní plážové duo. Úspěch jako hrom.

Marie-Sára Štochlová Narozena: 11. března 1999 (23 let) Kariéra: Ve druhé třídě začala hrát šestkový volejbal. V patnácti si poprvé vyzkoušela beach a následně dva roky dělala oba sporty zároveň. Nakonec definitivně vyhrál plážový volejbal, ve kterém se v roce 2016 stala juniorskou mistryní Evropy. Dříve tvořila beachvolejbalový pár s Martinou Maixnerovou a Martinou Williams. Aktuálně je její herní partnerkou Barbora Hermannová. Pod vedením argentinského kouče Sebastiana Menegozzy by se rády dostaly na olympiádu v Paříži. Zajímavosti: Jejím přítelem je golfista Dominik Pavouček.

Jenže po sezoně nabrala sportovní pohádka o mladých českých nadějích nečekaný konec. Maixnerová se rozhodla kvůli studiu přerušit kariéru. „S Marťou se známe od patnácti let. Věděla jsem tedy dlouho, že by jednou chtěla jít na medicínu,“ říká Štochlová o bývalé parťačce. „Samozřejmě mě to hrozně mrzelo. Sezona se nám neskutečně povedla a bylo to rozjetý. Je ale pochopitelné, že každý má sny někde jinde. Jako kamarádka jí moc přeju, že se jí to povedlo.“

Nezbývalo tedy, než se na nadcházející sezonu začít poohlížet po nové kolegyni. Shodou okolností se ocitla bez spoluhráčky i Martina Williams. Slovo dalo slovo a od sezony 2021 začal na české scéně působit nový pár Štochlová-Williams. „Problém byl ale v tom, že mi Martina dopředu řekla, že je to její poslední rok. Pak se chce začít věnovat rodině. Věděla jsem, že po sezoně zase budu řešit, s kým hrát.“

Stejnou otázku si v té době kladla i česká beachvolejvalová jednička Bára Hermannová. A to dokonce i ze stejného důvodu. Její dlouholetá parťačka Markéta Nausch Sluková se rozhodla přerušit kariéru kvůli plánovanému rodičovství.

Výběr Hermannové nakonec padl na Marii-Sáru. O devět let mladší hráčku, která ji tolik zaujala před rokem na republikovém šampionátu, kde ji málem vyřadila. „Líbila se mi její energie na hřišti, bojovnost a cílevědomost,“ chválila Hermannová.

Marie-Sára tak zabrala prázdné místo po stálici české beachvolejbalové scény Markétě Nausch Slukové. Hráčce, kterou v mládí sama tolik obdivovala a jejíž fotku si kdysi vystavila na Facebooku jako úvodní obrázek.

„Pamatuju si, když Maki a Kiki hrály turnaj na Štvanici. Bylo to asi měsíc po tom, co jsem začala hrát beach volejbal. Říkala jsem si tehdy: Wow, to je hustý, že máme takhle šikovný holky, co dělají stejný sport jako já. Musí být strašně super stát na jejich místě,“ vzpomíná Štochlová.

„V průběhu let jsme proti nim začaly hrát a ony nás dokonce zdravily na turnajích. V sedmnácti letech z toho měl člověk úplné Vánoce, že ho pozdravila hvězda, kterou obdivuje. A teď jsem vlastně na jejich místě... Je to zajímavý nad tím takhle přemýšlet. Musím to ale ještě potvrdit výsledky,“ říká odhodlaně.

Profesionálce na soukromý život už nezbývá čas

Poprvé v životě se tak Marie-Sára stala profesionálkou v pravém slova smyslu. Od října, kdy zpečetily spolupráci s Hermannovou, ji živí výhradně sport. Do té doby vždy kombinovala jako většina české scény beachvolejbal a práci.

„Pořád si na to ještě zvykám,“ přiznává. „Předtím jsem pracovala v jedné právnické firmě jako HR asistentka a do toho studovala sportovní management. Jelikož naše trenérka chodila taky normálně do práce, jediná možnost byla trénovat brzy ráno nebo pozdě večer. To mi vyhovovalo.“

V sedm trénink, poté rychle do školy nebo do práce. „A večer zase trénink... Byly to vážně dlouhé a náročné dny,“ vypráví Štochlová o údělu většiny českých hráček. „Není to jako hokej a fotbal, na který koukáme všichni. Není to tak profláklé, aby bylo snadné shánět sponzory. V Česku se plážovým volejbalem uživí jeden maximálně dva ženské páry, což je opravdu malé procento.“

Většinu času teď nejlepší český pár tráví na Tenerife. Tady žije trenér Sebastian Menegozzo, jehož oslovila Hermannová. Znají se ze světových turnajů, protože trénoval Slovenky, Němky a poslední tři roky nejlepší španělský tým.

Rozchod Kiki a Maki pořád dráždí. Nikdy si to vyříkávat nebudeme, tvrdí Kolocová

„V Marušce vidím mladý talent, v Báře zase osvědčenou zkušenost. Na obou je ale vidět hlad po nových výzvách,“ pochvaluje si spolupráci argentinský kouč. Dlouhodobým cílem nově složené dvojice je olympiáda v Paříži 2024.

Nový život, ve kterém vše začíná a končí u plážového volejbalu, má pro Štochlovou přece jen jeden nedostatek. Kvůli častému cestování nezbývá moc času na partnerský život. S přítelem golfistou Dominikem Pavoučkem se viděla od začátku roku sotva šest dní.

„A to ještě způsobem, že jsme za sebou letěli mezi tréninky,“ naráží novopečená česká jednička na úskalí života profesionála. „Na druhou stranu, být sportovec a mít za partnera jiného sportovce je strašná výhoda. Myslím, že kdyby byl přítel nesportovec, vůbec by nechápal můj život. Těžko se tomu druhému vysvětluje, že nemůžete do kina a že musíte být každý víkend pryč. To, že oba děláme sport, nám to strašně ulehčuje. Navzájem se chápeme a nevyčítáme si to.“

Právě prostřednictvím sportu proběhlo před lety i jejich seznámení. Pavouček dříve patřil mezi nadějné beachvolejbalisty. Nakonec u něj definitivně vyhrál golf. „Je strašně hyperaktivní a miluje sport. A hlavně mu všechno jde. Kdykoliv v tréninku hrajeme hru jeden na jednoho, tak mě porazí, i když půl roku neplácl do balonu,“ vypráví Štochlová s úsměvem.

Co ona a golf? „Dokud jsem přítele neznala, neměla jsem s golfem žádnou zkušenost. Brala jsem to jako sport, který je na úrovni šachů. Ale uchvátilo mě to, hodně jsem to přehodnotila. Fyzická stránka hraje roli a je to strašně těžké na psychično. Opravdu to nejsou šachy,“ směje se. „Dominik se mě to snaží pořád naučit a říká, že spolu budeme na důchod golfovat. Tak uvidíme.“