Zahraniční kouč? Správná cesta, říká manažer reprezentací Javůrek

České volejbalové reprezentace čeká na přelomu července a srpna zajímavá výzva. V Challenger Cupu budou usilovat o postup do prestižní Ligy národů mezi šestnáct nejlepších týmů světa. Ženy už byly před třemi lety velmi blízko, jenže ve finále podlehly 2:3 Kanadě. Účast v Challenger Cupu si národní celky zajistily úspěchem v červnové Zlaté Evropské lize. Ženy podlehly až ve finále Francii a muži ji dokonce vyhráli. „Chtěl bych být optimista. Ano, jsme momentálně na úspěšné vlně, jestli je to trvalejší vzestup však ukáže až čas,“ prohlásil v rozhovoru manažer reprezentací Miloslav Javůrek.

V obou kategoriích se střetne osm celků vyřazovacím způsobem o jediné volné místo. Muži nastoupí na konci července v korejském Soulu proti Tunisku, ženy se vydají do chorvatského Zadaru a na úvod je čeká silná Belgie.

Začněme tím, co říkáte na úspěchy v Evropské lize?

„Sešlo se to velmi dobře. Ženy postoupily počtvrté za sebou do Final4, a tak se zdá, že jim tahle soutěž chutná. Ale kluci v ní neměli poslední roky dobré výsledky, letos to pro ně byl jediný vrchol, takže byl kladen důraz a veškerá koncentrace právě na Evropskou ligu. Ve finálovém turnaji nebyli favoritem, ale ukázalo se, že jim tahle role svědčí.“

A to hráli bez dlouholeté opory Jana Hadravy a ve druhé půlce soutěže i bez Jakuba Janoucha, nahrávačské jedničky, kteří dostali volno…

„Kluci, kteří je zastoupili, dokázali, že jsou neméně kvalitní. V semifinále se nám povedl na téhle úrovni málokdy vídaný obrat z 0:2 na 3:2. Proti finálovému soupeři z Turecka jsme neměli v minulé sezoně zrovna příznivou bilanci, ale ten víkend jsme zahráli v top formě, vítězství bylo nad očekávání.“

Ještě, abychom nezamluvili druhé místo žen…

„Tým čekají letos ještě dva vrcholy, kvalifikace na mistrovství Evropy, a především pak podzimní světový šampionát. Evropská liga tak byla nejméně důležitá, ale rozhodně jsme ji nebrali na lehkou váhu, což dokazují výsledky. Trenér Giannis Athanasopoulos dal šanci mladým hráčkám, aby přičichly k atmosféře v reprezentaci, nějaké zkušenější holky dostaly volno. I tak ženy postoupily do Final4 a v semifinále porazily i Rumunsko. Bohužel finále ve Francii proti silnému celku domácích už bylo na jejich síly. Ale i ony díky tomu získaly právo startu v Challenger Cupu.“

Ženská volejbalová reprezentace • Foto Český volejbalový svaz

Narušilo vám to plány na léto?

„U žen vůbec, protože bychom stejně začínali přípravu na evropskou kvalifikaci, takže tam se nic moc nezměnilo. Trenér ví, že ta má absolutní prioritu. Ale na Challlenger Cup určitě nepojedeme s béčkem, pokusíme se uhrát co nejlepší výsledek. Zrovna tak muži, které čeká daleká cesta do Koreji. Ti byli ve zvláštní situaci, protože bylo jasné, že vítězstvím v Evropské lize si ukradnou čas ze svého volna, ale jsou to mladí, ambiciózní kluci. Chtějí se porvat o šanci mezi elitou. Na úvod nás čeká Tunisko. Jedeme přes půl světa, takže se budeme kromě soupeře prát i s časovým posunem. Uvidíme, jak to zvládneme.“

Jaké jsou postupové šance žen?

„Na jeden zápas je možné všechno, takže je to otevřené. Holky dostaly Belgii, sestupujícího z elitní Ligy národů. Je to silný soupeř, lehké favoritky budou ony. Ale od chvíle, kdy přišel k týmu Giannis, šla nahoru pracovní morálka a tím pádem jsou dobré i výsledky. Zatím patříme za absolutní světovou špičku.“

Několikrát už jste zmínil řeckého kouče Athanasopoulose. Teď je všeobecně trend sázet na trenéry z ciziny. Volejbal s ním přišel už dřív a teď se zdá, že se to vyplácí?

„Teď už si dovolím tvrdit, že volba Giannise byla správná, i když to tehdy byla shoda okolností. Když jsem přicházel na svaz, byla tady poměrně čerstvá zkušenost s trenéry z ciziny, kteří skončili předčasně, i když byli bezesporu kvalitní. To zanechalo stopu a prosadit dalšího zahraničního kandidáta bylo komplikovanější. Já si však nemyslím, že je rozhodující, jestli je trenér cizinec, nebo Čech. Vždycky jsem se snažil najít co nejlepší řešení pro tým, i s výhledem na dlouhodobější práci.“

To je zřejmě i případ Jiřího Nováka u týmu mužů?

„Všichni ví o jeho skvělé hráčské kariéře, ale i za krátkou dobu trénování dovedl Karlovarsko připravit na vrcholné akce a být úspěšný. Po výsledkově rozpačitém začátku zvládl domácí mistrovství Evropy, které mají všichni volejbaloví fanoušci jistě v živé paměti. I tady si troufnu říct, že to byla správná volba.“

Ještě zpátky k ženám. Můžou se z letošního mistrovství světa kvalifikovat na olympiádu do Francie?

„Momentálně to vidím jako hodně těžkou misi, přímo ze šampionátu to nejde. Bude složité se vůbec dostat na kvalifikační turnaje, kde bude rozhodovat postavení na světovém žebříčku. Jako reálnější vidím šanci na Los Angeles 2028, ale jen když budeme dál výsledkově stoupat.“