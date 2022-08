Beachvolejbalista Perušič překonal covid a se Schweinerem ho čeká Evropa

V loňském roce si prošel velkým martýriem, když se kvůli koronaviru nemohl plnohodnotně zúčastnit olympijských her. Stejnou nemoc prodělal beachvolejbalista Ondřej Perušič v minulých týdnech. „Mé tělo si asi zvyklo na to, že se v červenci mám nakazit Covid-19. Bylo to opravdu krásné výročí,“ dodal s úsměvem Perušič, kterého společně s Davidem Schweinerem čeká po turnaji v Hamburku evropský šampionát.

Připomněl si náročné momenty své kariéry. Před rokem bojoval na olympijských hrách v Tokiu s mexickým a ruským párem. A to jen chvíli poté, co vyšel z izolačního pokoje, kde se léčil s covidem. Ten nyní prodělal znovu, velkou komplikaci oproti loňské sezoně však nezpůsobil. „Maximálně jsme nemohli společně s Davidem tolik trénovat. I tak z toho samozřejmě radost nikdo neměl. Jedinou pozitivní věcí je to, že na moji svatbu bych neměl být znovu pozitivní,“ snažil se být za každou cenu optimistický Perušič.

Pro nejlepší český beachvolejbalový pár je letošní sezona komplikovaná. Několik měsíců trápí totiž Davida Schwainera se zranění, konkrétně naštípnuté pouzdro na palci pravé ruky. „Už je to ale lepší, nemám to tolik nateklé. Uvidíme, jestli půjde hrát na sto procent,“ dodal Schweiner, který musel složitěji trénovat. „Připravoval jsem se hlavně v posilovně, cvičil s většími váhami. Soustředil jsem se hlavně na příjem nebo na jiné aspekty hry, které šly trénovat. Snad se to projeví.“

Perušič a Schweiner na letošním mistrovství světa prohráli v prvním kole play-off, nyní se soustředí na druhý vrchol sezony. Tím je evropský šampionát v Německu, který se rozehraje příští týden v úterý. Ještě předtím bojují na turnaji v Hamburku v kategorii elit. „Bude to německý dvojboj. Doufám, že minimálně na jedné akci se zadaří. Do obou turnajů jdeme s velkým odhodláním a budeme bojovat o nejlepší výsledek,“ doplnil Schweiner.

Perušič byl jedním ze sportovců, které po nakažení se cestou na olympijské hry v Tokiu onemocněním covid-19 finančně podpořila společnost ČEZ. Díky tomu i po neúspěšných hrách mohl plnohodnotně věnovat přípravě na důležité sportovní akce a šampionáty a zároveň si mohli dovolit také servis, který ke svým výkonům potřebuje, i na závodech samotných.

„Bylo to dojemné gesto, které pro mě znamenalo v tu chvíli strašně moc. I proto jsem rád ambasadorem sportovně charitativní aplikace EPP-Pomáhej pohybem Nadace ČEZ. Když trénuju, sbírám body, které pak můžu věnovat nějaké neziskové organizaci a tu pak podpoří Nadace ČEZ finančně,“ řekl Perušič. Se svým parťákem bude trávit zimní přípravu v zahraničí, protože v České republice nejsou podmínky uzpůsobené pro celoroční venkovní trénink pro vrcholovou úroveň beachvolejbalu.