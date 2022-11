Lvi vzali Piacenze set. Překvapili jsme je, hlásí mladá kometa Kollátor

Hvězdný Kubánec s brazilským pasem Yoandy Leal pomohl favorizované Piacenze k postupu v CEV Cupu přes Lvy Praha. Jenže stejně kvalitní počin, tedy 26 bodů, zaznamenal „neznámý“ mladík David Kollátor. I díky jeho galapředstavení sahal domácí celek dokonce po pětisetové bitvě.

„Spokojenost je tak padesát na padesát. Mohli jsme je urvat ve čtvrtém setu, ale ukázali kvalitu,“ hodnotil Kollátor souboj s volejbalovým obrem.

Lvi po prohře 0:3 v Itálii museli zvítězit za tři body, aby si vynutili Zlatý set. Jenže po dramatických sadách (19:25 a 26:28) už mohla Piacenza slavit jistotu postupu do osmifinále a oba týmy prostřídaly.

Koncovku třetí sady ovládl zejména devatenáctiletý Kollátor. Dvěma esy a útokem srovnal na 20:20 a pak byl k nezastavení. Postaral se i o vítězný míč na 25:23 a prodloužení skvělého představení. „Byl to jednoznačně největší zápas, ve kterém jsem začínal. Odstartovalo to slabším výkonem, ale pak jsem se otrkal,“ zářil Kollátor. „Jsem pyšný na celý tým. Pokud tohle přeneseme do zbytku sezony, můžeme hrát velké zápasy. Jsme nastavení správných směrem,“ ocenil tým argentinský kouč Lvů Juan Manuel Barrial.

Ve čtvrté sadě byli hosté nekoncentrovaní a prohrávali 10:15, ale vývoj setu otočili a duel ukončili výhrou 25:21 při podání nejužitečnějšího hráče zápasu Leala. „Pocity mám přesto skvělé. Od začátku do konce jsme hráli vyrovnanou partii. Rozdíl v kvalitě je vidět hlavně v koncovkách setů. Prohráli jsme to v detailech,“ konstatoval Barrial.

Kromě Kollátora jej mohl těšit i výkon dalšího mladíka Jana Vodičky. „Nejsem překvapený z jejich výkonů. Vím, co předvádějí na tréninku a věřil jsem jim. David hrál skvěle celý zápas, po nástupu Jana se změnil rytmus hry, přinesl klid na přihrávce,“ chválil trenér.

Nejen pro Kollátora byl sváteční zápas motivací do budoucna. „Koukáme na tyhle soupeře v televizi, ale pak je vidíme přes síť a jsou trochu jinde. Máme na čem pracovat. Abychom s nimi mohli vyhrát, musíme zlepšit všechny herní činnosti,“ dodal pražský univerzál.