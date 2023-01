Lvi mají posilu z Brazílie. Bude úžasné tu hrát, těší se Pessoa

Volejbalová extraliga získává další náboj. Pražští Lvi angažovali hráče ze země samby, slunce a šťastných lidí – Brazílie. Gabriel Soares Pessoa přichází do české metropole se smělými plány. „Chci vyhrát pohár i extraligu. Máme zdravý a silný tým. Budeme makat a dokážeme to,“ slibuje devětadvacetiletý smečař, který má za sebou angažmá v nejvyšší brazilské či druhé italské soutěži, zahrál si Ligu mistrů, bral stříbro na Panamerických hrách a dvakrát slavil zisk rakouského poháru. Smlouvu podepsal do konce sezony. Jeho trenér Juan Manuel Barrial věří, že bude posilou. „Je to výborný útočník. I při složitých situacích se dokáže správně rozhodnout a agresivně zakončit,“ charakterizuje.

Jak se Brazilec dostane k angažmá v srdci Evropy?

V předchozím týmu jsem nebyl spokojený. Zavolal mi trenér Barrial a dal mi možnost vrátit se do Evropy. To bylo pro mě moc lákavé. Neváhal jsem ani chvíli.



Co jste věděl o Česku a jeho volejbalu?

V letech 2014 až 2016 jsem hrál za Innsbruck a v Lize mistrů jsme se postavili Liberci. Okusil jsem, jak kvalitní je česká extraliga. Když jsem obdržel nabídku Lvů, hned jsem věděl, že si chci takovou soutěž zahrát. Prahu jsem si prohlédl před třemi roky i jako turista a moc se mi líbila. Všechno se najednou ideálně spojilo.



V Innsbrucku jste měl i českého spoluhráče Marka Beera. Vyhovuje vám česká mentalita?

Marek je výborný hráč, velký pohodář a vtipálek. Navíc charakterní chlap, který mi pomáhal, když jsem něčemu nerozuměl. Vytvořil můj pozitivní pohled na české lidi a nepřímo přispěl k mému novému angažmá.



Bylo stejně veselé i přijetí ve Lvech?

Přijetí bylo srdečné. Všichni se se mnou hned bavili a ptali se, jestli něco nepotřebuji. Hrát s takovými lidmi bude úžasné.



Přicházíte z Dubaje. Naší optikou z luxusu. Nemusíte slevit ze svých standardů?

V Evropě je život daleko příjemnější než ve Spojených arabských emirátech. Dubaj je sice pro turistiku krásná, ale celkově nudná. Podmínky v klubu nebyly rozhodně ideální a v zemi panovalo obrovské vedro.



Lvy jste viděl v akci ve dvou zápasech ve Zlíně. Co jste na jejich hru říkal?

Náš výkon se mi v obou utkáních líbil. Je daleko jednodušší přijít do týmu, kterému se daří a jede na vítězné vlně. Moje zapracování do něj bude trvat podstatně kratší dobu.



V mužstvu je přetlak smečařů. Nebojíte se konkurence?

Volejbalový zápas má plno proměnných. Hraje ten, kdo má momentálně nejlepší formu a nejvhodnější styl. Vím, že jsou tu všichni smečaři dobří, ale to je pro výsledky jen dobře. Konkurence každého nutí zlepšovat se.



Čím chcete týmu přispět?

Určitě mohu pomoci při zahrávání vysokých míčů a těžkých výměn. Jsem útočník a věřím si na ně. Mojí silnou stránkou je také servis.



Brazílie evokuje karneval. Bude to z vaší strany trochu show?

Sambu předvádět raději nebudu. (směje se) My Brazilci jsme šťastný národ, máme hodně energie a pomáháme si. Přesně to bych chtěl přinést i do našeho týmu.