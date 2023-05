Setkání mistrů. Lvi v oslavách trumfli české hvězdy: Praha si titul zasloužila

Volejbalové hvězdy využily předávání cen nejlepším dětem beach ligy ke společnému setkání a oslavám. „V jaké jsem náladě? Ve skvělé. Jsme na výborné akci a před zhruba čtyřiadvaceti hodinami jsme vyhráli titul,“ usmíval se český reprezentant ve službách Lvů Milan Moník.

„Takové akce mám rád. Jde o jednu z mála příležitostí, jak se setkat s budoucími generacemi, a také se můžeme vidět se Lvy,“ sdělil Ondřej Perušič.

Právě v tomto oddíle začínal „Perun“ kariéru a tažení Pražanů za zlatem pozorně sledoval. „Tím, že jsem za klub v mládežnických kategoriích hrával, některé kluky znám a o moc jsem jim fandil,“ popisoval.

„Z jejich úspěchu mám velkou radost. Po druhém místě v loňském roce, které je muselo moc bolet, tým našel vnitřní sílu, vyhrál těžké semifinále proti Karlovarsku i finále proti Jihostroji. Volejbal v Praze si titul zasloužil. Vždyť jsme na něj čekali 31 let,“ připomenul.

Moník má za sebou pro změnu solidní beach kariéru. „Už je to nějaký pátek, hrál jsem zhruba od osmnácti do 23 let. Trochu mi to chybí. Zvlášť, když jsem teď viděl Peruna s Dejvem. Vzpomněl jsem si na skvělé časy, kdy jsem je dvakrát porazil,“ uvedlo libero Lvů.

„Škoda, že už Moňas nechce hrát. Hned po zlatu z Uberlandie bylo naším cílem srovnat vzájemnou bilanci. Doufáme, že změní názor a na písku mu ještě ukážeme,“ žertoval Perušič.

Jak by to vypadalo, kdyby z šestkového volejbalu nezamířil na písek?

„Teď bych tady s kluky slavil zlato. Byl bych sedmý smečař Lvů. Bojím se, že by moje technické údery neslavily úspěch,“ líčil sebekriticky elitní beachař.

Pro Moníka měly oslavy speciální příchuť, vždyť se zlata dočkal až na třetí pokus. „Oslava je úžasná. Většině kluků, co získali jako já první titul, snad ještě ani nedochází, co dokázali. Myslím, že všechno teprve přijde,“ přemítal.

Perušič se Schweinerem čerstvý titul z brazilského turnaje Pro Tour Elite v takovém stylu jako Pražané slavit nemohli. „Potřebovali jsme se rychle dostat domů. Letěli jsme asi čtyři hodiny po finále. Po ceremoniálu jsme absolvovali focení, podpisy a sedli do auta. To Lvi všechno oslavili určitě lépe,“ smál se Perušič.