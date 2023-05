Pražští Lvi slaví premiérový titul! Neskutečný pocit, jásal Moník

Minulý rok měli nadějně nakročeno k zápisu do historie, nakonec na ně zbylo extraligové stříbro. Odhodlaní Lvi Praha se však na druhý pokus dočkali a ovládli letošní finálovou sérii proti Českým Budějovicím 3:1, když středeční domácí duel zvládli stejným poměrem. „Loni jsme získali první medaili pro klub, a teď jsme to posunuli ještě o krůček výš,“ radoval se smečař Tomáš Kriško.

Před rokem ztratili finálové vedení 2:1 na zápasy a navíc jim hrdina Karlovarska Patrik Indra v rozhodujícím pátém duelu srazil vaz nechytatelným esem o pásku. Nyní si volejbaloví Lvi vše vynahradili. „Rozhodla domácí hala. Fanouškům patří neskutečný dík za to, co tady vytvořili za atmosféru. Já jsem si to fantasticky užíval,“ rozplýval se Milan Moník, libero Pražanů.

Titul ve volejbalové extralize mužů se do metropole vrátil po dlouhých jednatřiceti letech, kdy triumfoval Olymp. Jihočeský soupeř usiloval už o jedenácté zlato, jenže Českým Budějovicím vyšel pouze úvodní duel série (3:0). Tvrdá porážka Lvy nakopla a po zbytek finále zůstali neporaženi.

„Jsem opravdu šťastný, že se to povedlo dotáhnout v tomto zápase a že jsme nemuseli jet do Českých Budějovic, kde by to bylo opravdu těžké. Chci poděkovat týmu a hlavně fanouškům, že nás hnali vpřed. Odehráli jsme silné play off a titul je doufám ve správných rukou,“ vyprávěl Tomáš Kriško, který ke dvěma titulům z angažmá v Liberci přidal třetí zlato. „Kdo chcete pohár, plaťte mi,“ smál se. „Tenhle titul je první, který oslavím s rodinou. Už to asi nebudou tak bujaré oslavy, jako dřív, protože mám malého syna, ale o to víc si to s nimi užiju,“ přiznal slovenský volejbalista.

Pětatřicetiletý Moník se dočkal premiérového zlata na klubové úrovni. Podtrhl svou volejbalovou vyzrálost, díky níž se v posledních letech zařadil mezi stabilní kameny reprezentace. „Loni jsme excelovali v Evropské lize s nároďákem, kdy to pro mě bylo první zlato v životě. Patrik Indra mi říkal: ‚Užij si to, letos ti to vyjde.‘ A vyšlo to! Neskutečný pocit,“ jásal.

Lvi si pro třetí finálovou výhru šli od prvního míče. V úvodní sadě exceloval na podání Kriško a zářil také nejlepší hráč finále Fynn McCarthy. I když se Jihostroj bodově dotáhl, Pražané se po skvělém servisu smečaře Gabriela radovali z výhry 25:21.

Ve druhé sadě zachytili hosté jen úvod, zbytek už patřil domácím a Casey Schouten pečetil vydařený part (25:16). Hostům se nedařilo na přihrávce, ve třetí sadě však Jihostroj nezlomila ani debata s rozhodčími po sporném verdiktu a utkání se protáhlo na čtyři sady.

Ve zbytku finále však Lvi pod taktovkou nahrávače Jakuba Janoucha znovu naplno úřadovali. „Servis a obrana bylo gró naší hry. Soupeře jsme dokázali dobře zatlačit a následně ubránit,“ líčil Kriško. Mečbol blokem proměnil Ukrajinec Valerij Todua, bývalý hráč Jihostroje.

Na České Budějovice zůstalo stříbro, které by po nevydařeném startu sezony na jihu Čech nejspíše brali. „Teď to mrzí, ale sezona byla jako na houpačce. Klukům děkuju za to, kam jsme se spolu dostali. Zahráli jsme fantastické zápasy a divákům jsme předváděli skvělé výkony,“ řekl trenér Vojtěch Zach, který u týmu končí.