Maskoti turnaje? Už nám chybí jen plyšové hlavy, smějí se Perun a Dave

Jak se cítíte jako maskoti turnaje?

Schweiner: „Už nám chybějí jen nějaké oblečky, nandat plyšovou hlavu a můžeme tady klidně pobíhat.“ (usmívá se)

Perušič: „Je to hezká vyhlídka po konci kariéry. Člověk aspoň zůstane v kontaktu s prostředím, turnajem a tak. Těšíme se na to.“

Úvahy nad koncem kariéry od vás zaznívaly po olympiádě Tokiu, kterou vám narušil covid. Je to zapomenuto, máte motivaci bojovat o olympiádu v Paříži?

Perušič: „My jsme už před Tokiem řešili, co bude dál. I ve vztahu k trenérům. Nicméně po Tokiu jsme se všichni domluvili, že chceme pokračovat až do Paříže. Nechci, aby to vyzněĺo namyšleně, ale přece jen jsme se shodli, že si naše spolupráce zaslouží lepší konec, než tokijský. Všichni jsme se shodli na tom, že chceme pokračovat a nynější olympijský cyklus odehrát. Směřujeme k Paříži. Po ní, si myslím, naše spolupráce končí. Ale Paříž je jednoznačný cíl, k němuž směřujeme. A doufám, že tam naše spolupráce vyvrcholí.“

V Ostravě jste byli čtyřikrát v semifinále, třikrát ve finále. Co chybí, abyste to dotáhli na úplný vrchol?

Perušič: (usměje se) „Schopnosti?“

Schweiner: „Na konci všech finále nám chybělo pár balonů, možná trochu sil. Ale my se už soustředíme na začátek turnaje, na každý zápas, protože startovní listina je opravdu hodně vyrovnaná. Je vidět, že olympijská kvalifikace začala, všichni začínají jezdit a sbírat co nejvíce bodů do Paříže, takže půjdeme set od setu, zápas od zápasu a budeme doufat, že to bude stačit. A kdybychom se dostali do finále, tak do toho samozřejmě dáme všechno.“

Konkurence bude opravdu našlapaná, souhlasíte?

Perušič: „Přijedu všechny týmy z nejlepší desítky, možná budou chybět jedni Holanďané, ale jinak se sjede nejužší světová špička. Jak už říkal David - během olympijské kvalifikace je to relativně běžné, protože příležitostí vyhrát nějaké relevantní body směrem k olympiádě není tolik. Právě to je důvod k pokoře na naší straně. Přestože víme, že se nám v Ostravě daří a že před domácí kulisou hrajeme dobře, tak i minulé turnaje ukázaly, že na této úrovni rozhodují nejmenší detaily. Můžeme skončit už ve skupině, stejně jako můžeme opět prohrát finále.“

Do Ostravy nicméně přijíždíte coby vítězové minulého světového turnaje, kde jste porazili i světové jedničky Mola se Sörumem. Mění se tím něco?

Schweiner: „Pozice se nezměnila. Že jsme vyhráli jeden turnaj, nic nemění. Norové letos prohráli jen dva zápasy a Švédové (Ahman/Hellvig), tuším, také jen dva. To jsou asi největší favorité sezony a jsou jimi i tady. Situace se nezměnila, z pozice hráče se musíme soustředit na každý balon, protože detaily budou rozhodovat. Musíme se soustředit i na to, abychom splnili taktický plán trenéra Andrey Tomatise a postupně skládačku dávali dohromady.“

Ale úspěch vás jistě nakopne...

Perušič: „Brazílie nás nutí jednak k pokoře, ale zároveň nám dodává i určité sebevědomí. K pokoře v tom smyslu, že to byl turnaj, kde jsme málem vypadli v osmifinále, čelili jsme v něm dvěma mečbolům. Dlouho to vypadalo, že se s turnajem rozloučíme předčasně. Nakonec jsme dokráčeli až ke zlatu, což je super. Ale měli bychom si pořád být vědomi toho, že to v dlouhodobém hledisku opravdu nic neznamená. Nicméně je to pro nás velmi dobré znamení, že před Ostravou máme formu. A trochu i psychologická vzpruha, že se nám konečně podařilo porazit norské světové jedničky i Švédy, který jsme vrátili porážku z loňského finále mistrovství Evropy. Tyhle týmy jsou právem nejlepší na světě a mezi nimi a zbytkem nejlepší světové desítky je určitá výkonnostní mezera. Tak je pro nás dobré si ověřit, že pokud zahrajeme dobře, tak jsme schopni je porazit.“

Co říkáte na soupeře ve skupině?

Perušič: „Těžcí. Zatím známe dva, třetí vzejde z kvalifikace. Nejvýše nasazená z našich soupeřů je německá dvojice Ehlers – Wickler. Top tým složený z bývalého vicemistra světa Wicklera, který má k sobě poměrně vysokého blokaře. Je to tým, který loni podle mě ještě nepředváděl výsledky, na které má. Nicméně na začátku sezony už se usadili v užší špičce, mají za sebou třetí a páté místo ze světových turnajů. My jsme s nimi hráli dvakrát, loni a letos. Sice jsme oba zápasy vyhráli, ale pokaždé byly vyrovnané. Buď tie breaky, nebo dlouhé koncovky. Mají dobré podání a hodně razantní útok. Bude záviset na nás, jak se připravíme takticky a dostaneme je mimo jejich oblíbenou hru. Chilany (Marco a Esteban Grimaltové) popíše David...“

Schweiner: „Děkuji za slovo. (usmívá se) Chilané v této i minulé sezoně dokazují, že jsou dobrý tým. Nicméně umějí zahrát hodně dobrý turnaj, tak hodně špatný. Občas nepostoupí z kvalifikace. Víme, že se zlepšili na ztrátě. Uvidíme, s čím přijde náš dvorní statistik a trenér Andrea Tomatis, ale určitě to nebude jednoduchý souboj. V obtížnosti bych je postavil na úroveň Němců, protože každý tým má něco. Němci budou určitě hodně tlačit na servisu, Chilané budou mít spíše dobrou ztrátu a poměrně dobré pole. Takže uvidíme, jak se s tím popereme a co dokážeme předvést.“