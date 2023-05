Nausch Sluková s Havelkovou: Záchvěvy dobrého volejbalu tam jsou

Nausch Sluková s Havelkovou mají na mezinárodní scéně zvučná jména. Jenže první se vrací na kurty po narození dcery a druhá sbírala světové úspěchy a medaile v šestkovém volejbalu. Na písku spolu hrály teprve pátý turnaj.

Ve druhém setu jste nad Švýcarkami vedly 20:17, ale ztratily jste ho. Co se stalo?

Havelková: „Stalo se, že jsme bod nedaly. Mrzí to šíleně. Vzájemně jsme si říkaly, že už bychom si zasloužily udělat krok dopředu. A když se neudrží takhle dva tři body, začnete pochybovat. Bohužel pak byly Švýcarky neomylné. Je to hrozně těžké, jsou sehrané, zkušené. My trošku trpíme, pořád jsme v plenkách, jak už jsme říkaly. Možná to je pak v důležitých chvílích znát. Dnes to byl pátý turnaj, tak věřím, že v tom dalším už zúročíme, co jsme se naučily.“

Soupeřky vás hodně podáním hledaly...

Havelková: „Jo, já jsem si docela zapřihrávala. Cítila jsem se jako v šestkách na začátku, kdy jsem neuměla pořádně přihrát v osmnácti, když jsem přišla do Itálie a všechno šlo na mě. Tak se teď cítím v beachvolejbalu, všichni podávají na mě. Ale musím se s tím porvat, vyrovnat. Rostu, cítím se líp a líp, chce to čas, který moc nemáme.“

Je příjem problém?

Havelková: „Ne, neřekla bych. Dneska to nebyl problém. Spíš mezihra. Věřit si, že uděláte správný pohyb. Tam pořád trošku váhám a je to znát.“

Za stavu 20:20 jste smečovala a reklamovala teč soupeřky. Byla, nebo jste to jen na rozhodčí zkoušela?

Havelková: „Já cítila, že tam byla teč. Doufala jsem, že to rozhodčí uvidí. Ale chápu, že to bylo hodně nad ní. A jestli to byla nebo nebyla teč, na tom už teď nezáleží.“

Co vám, Markéto, ukázal další světový zápas?

Nausch Sluková: „No, že tam jsou dobré momenty, ale zároveň máme před sebou stále dlouhou cestu. Hlavně, jak říkala Helča, v mezihře. Tam je hodně znát, že to je nejodlišnější proti šestkám. Pohyb mezi výměnami, rychlé přesuny, když jsou nahrávky za hlavu... Souhra blokaře a polaře, tohle dělat a reagovat správně. To nám ještě trošku chybí. Taková ta důvěra, být si jistí. Ale myslím, že jsme na dobré cestě. Záchvěvy dobrého volejbalu tam jsou. Akorát to prostě neumíme udržet po celou dobu dvou setů, obzvlášť takhle pod tlakem a proti takovým soupeřům. I s vědomím, že máme jednu jedinou šanci a nemáme komfort skupiny, kde se do toho člověk dostane. Kdybychom se dostaly do třetího setu, jsme zase o kousek dál a jsme oťukanější. Musíme si na ten třetí set počkat.“

Je progres ve vaší souhře znát?

Havelková: „Já se tady byla před dvěma lety podívat jako divák. Přála jsem si tady jednou hrát. A to se mi povedlo. I s publikem. Beach je úplně úžasný, že vám všichni fandí, hraje muzika a všechno kolem. Pro mě to bylo poprvé, kdy jsem si zahrála beach doma, popáté obecně. Musíme být trpělivé. S Maky bychom obě moc chtěly, ale musíme být trpělivé. Jo, je znát progres.“

Co vás čeká teď?

Nausch Sluková: „Teď jsme týden doma a trénujeme s Číňankami a Američankami, co přijedou do Pelhřimova. Pak zkusíme kvalifikaci v Jürmale.“