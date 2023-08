Kdo jsou české volejbalové hrdinky? Matematička i americká hvězda

Úspěch, ve který po hrůzostrašném vstupu do turnaje nikdo ani nedoufal. České volejbalistky poprvé od roku 2011 postupují na mistrovství Evropy do osmifinále. V základní skupině obsadily fantastické druhé místo hned za favorizovaným Tureckem. Přečtěte si více o hvězdách českého volejbalu a zjistěte, která z hráček studovala aplikovanou matematiku nebo kdo má doma basketbalistu.

Helena Havelková

Nejzkušenější hráčka českého týmu s hvězdnou kariérou. Má mistrovské tituly z italské, ruské i polské ligy. Kvůli šanci dostat se do Paříže 2024 se loni rozhodla, že zkusí štěstí v beachi. Utvořila soutěžní dvojici s Markétou Nausch Slukovou, jenže plážový pár se po necelém roce rozpadl. „Přestala jsem mít ze sportu radost. Byl to boj, který jsem prohrála,“ líčila pak Havelková. Aklimatizovat se zpátky na šestkový volejbal zvládla na jedničku. „Buňky to stále umí, vědí, jak na to. Jen je bylo potřeba obnovit,“ usmívá se smečařka, jejíž tvrdé rány jsou na ME postrachem soupeřek.