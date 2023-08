Valková před osmifinále: Mladší nám ukazují trendy, doplňujeme se

Úspěch, ve který po hrůzostrašném vstupu do turnaje nikdo ani nedoufal. České volejbalistky postupují na mistrovství Evropy do osmifinále. V základní skupině obsadily fantastické druhé místo hned za favorizovaným Tureckem. V pondělí v osm večer je čeká boj o čtvrtfinále proti Ukrajině. „Jednou z našich předností je týmový duch,“ říká zkušená nahrávačka Kateřina Valková, která v příštím roce bude nastupovat v prestižní italské lize.

Vítězstvím nad Švédskem jste si zajistily postup do osmifinále. Reprezentační kouč Jannis Athanasopulos měl navíc v ten den narozeniny. Jak jste to oslavili?

„Zápas se hrál ve čtvrtek večer v Düsseldorfu. Jenže hned v pátek ráno jsme se museli přesouvat autobusem do Bruselu. Čas na oslavy tedy moc nebyl. Dali jsme si s Jannisem večeři, ale všichni jsme byli hrozně unavení. Hlavní oslavy si tedy necháváme až po skončení mistrovství Evropy.“

Po drtivé úvodní porážce s Ázerbájdžánem to nevypadalo příliš dobře. Tým se přesto dokázal zvednout. Čím byl počáteční nezdar způsobený?

„První zápasy na velkých akcích bývají vždycky nejtěžší. Tam se stává nejvíce překvapení. Roli hrály nejspíš dva faktory. Byly jsme nervózní, což se projevilo na naší hře. Ázerbájdžán naopak podal velmi nadprůměrný výkon a dařilo se jim všechno, na co sáhly. Důležité je, že nás to nesemlelo. Ukázaly jsme obrovskou sílu a dokázaly jsme se vrátit.“

V týmu je spousta mladých hráček. Jak jste si dohromady sedly?

„V našem týmu funguje kombinace dravého mládí a zkušeností. Dohromady si to sedlo úžasně a jde to vidět i na hřišti. Je tam ohromný týmový duch. Dokážeme se podpořit, doplňujeme se a navzájem se obohacujeme. Mladší hráčky nám ukazují trendy, a co se teď řeší na sociálních sítích. My se jim zase snažíme předávat zkušenosti. Vědí, že za námi mohou s čímkoliv přijít a když je nějaký problém, rády jim poradíme.“

18 Tolik činí věkový rozdíl mezi nejmladší a nejstarší hráčkou českého výběru na ME. Nejstarší je Helena Havelková (35), nejmladší Elen Jedličková (17).

Kdo je v týmu největší motivátor?

„Míša Mlejnková jako kapitánka má určitě vždycky co říct. Taky k nám občas promlouvá Helča Havelková, která je opravdu zkušenou hráčkou. Všichni se ale snažíme motivovat navzájem. Fungujeme jako tým a pozitivně se to odráží i na našem výkonu.“

Jak probíhala vaše příprava na pondělní zápas proti Ukrajině?

„Samozřejmě jsme se podívali na videa, na kterých jsme rozebírali jejich hru. Díky nahrávkám zjistíte specifika hry soupeře a kombinace, které využívají. Na základě toho jsme si přichystali taktiku na zápas. Jinak se ale příprava nelišila od jiných utkání. S Ukrajinou česká reprezentace prohrála v červnu oba zápasy semifinále Evropské ligy, takže si na nás budou určitě věřit. Teď máme ale, na rozdíl od června, tým posílený o starší hráčky, které dostaly volno. Aktuálně jedeme na vítězné vlně a věřím, že se na ní dokážeme udržet.“