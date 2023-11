Lvi v LM sahali aspoň po setu, konec byl hořký. Moník: Byli jsme ustrašení

Historická domácí premiéra v Lize mistrů měla pro volejbalové Lvy speciální nádech. Pražský tým přivítal před 1 950 diváky jednoho z hlavních favoritů soutěže a proti italské Civitanově sahal po dílčím úspěchu, kvůli nezvládnutým koncovkám však padl 0:3. „Jsem zklamaný, měli jsme na to uhrát minimálně jeden set,“ líčil Milan Moník.

Lvi vstupovali do domácího volejbalového svátku posilněni venkovní výhrou z Maaseiku, a i když nezachytili úvod (0:5), ukázali chuť po senzaci.

Proti Civitanově, slavnému klubu dříve působícímu pod hlavičkou Macerata, zvládli pasáž uprostřed setu 11:2 na body, jenže v koncovce se odvaha vytratila. „Byli jsme v koncovce ustrašení,“ konstatovalo pražské libero Milan Moník.

Úvodní dějství vyhráli hosté 25:22, druhou sadu si i díky skvělému servisu pohlídali suverénně 25:17.

Pak však Lvi znovu vytasili drápy a do koncovky třetího setu šli za vyrovnaného stavu. „Mohli jsme vyhrát, bojovali jsme,“ věděl Moník.

V dramatické koncovce se Civitanova dostala k prvnímu mečbolu a zdálo se, že domácí Elián Estrada odvrátil hrozbu tvrdým útokem, jenže challenge italského celku odhalila dotyk kubánského volejbalisty se sítí. Zápas tak měl rychlý a poněkud hořký konec.

„Nevyhráli jsme ani set, soupeř ukázal svoji světovou extratřídu. Mrzí mě poslední sada, kdy jsme v mých očích sahali po vítězství, protože mentálně jsme byli nad nimi. Bohužel naší chybou jsme zápas ukončili,“ smutnil kapitán Lvů Jakub Janouch.

Český reprezentační nahrávač ocenil skvělou atmosféru zápasu. „Jsem strašně rád, že přišlo tolik diváků. Pamatovali jsme si to z minulé sezony z play off a je to něco úžasného. Diváci vás napumpují a hraje se úplně jinak,“ děkoval Janouch za podporu.

Hosté tedy splnili roli žhavých favoritů, když se 16 body zazářili kubánský smečař Maron Yant Herrera a Turek Adis Lagumdzija. Nejužitečnějším hráčem zápasu, nad kterým převzala patronát Skupina ČEZ, byl vyhlášen zkušený argentinský nahrávač Luciano De Cecco.

„Nebylo to snadné vítězství, Praha hrála opravdu dobře a my jsme předvedli stoprocentní nasazení. Je to pro nás cenná výhra i vzhledem k postavení v tabulce,“ upozornil pětatřicetiletý matador.

Lvi se budou v dalším průběhu snažit hájit druhou pozici. V příštím kole je čeká zájezd do rumunského Galati.

Volejbalová Liga mistrů - skupina E, 2. kolo:

Lvi Praha - Civitanova 0:3 (-22, -17, -23)

Rozhodčí: Rogič (Srb.), Van Zanten (Niz.). Čas: 85 min. Diváci: 1950.

Sestava a body Lvů: Madsen 5, McCarthy 14, Schouten 8, Čech 1, Crer 8, Janouch 1, libero Moník - Kollátor 4, Thiel, Estrada 2, Vodička 2. Trenér: Barrial.

Nejvíce bodů Civitanovy: Lagumdzija a Yant po 16, Chinenyeze 8.

Tabulka: