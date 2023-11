Lvi zářili v premiéře v Lize mistrů. Napsali jsme historii, jásal Janouch

Zahnali obavy i nervozitu, premiérový zápas v Lize mistrů skončil pro Lvy Praha vítězstvím bez ztráty setu. Čeští volejbaloví šampioni uspěli v Belgii na palubovce Maaseiku a senzačním stylem vstoupili do těžké skupiny. „Kdo by to byl po losu řekl. Napsali jsme historii klubu, zase jsme něco přidali,“ jásal kapitán Jakub Janouch.