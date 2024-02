Volejbalový pohár vrcholí, Lvi chtějí trofej. Dojde na bratský souboj?

V Táboře v pondělí večer vyvrcholí Český pohár volejbalistů. Pokud by se do finále probojovaly celky Lvů Praha a Hradce Králové, došlo by i na pikantní souboj bratrů Tláskalů. „Byl by to splněný dětský sen,“ tvrdí talentovaní hráči.

Účastníci Ligy mistrů Lvi Praha jsou právem považováni za top favorita domácího poháru. Tým, který vede extraligu, už postupem do Final Four prolomil sérii nezdarů v pohárové soutěži, v níž dosud končil ve čtvrtfinále. Lvi se v neděli utkají s hráči Beskyd.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří Odolena Voda a prvoligový Hradec Králové, který došel tak daleko jako první tým z nižší soutěže v historii.

A pokud by se Východočechům v semifinále povedla další senzace, stanou proti sobě v bitvě o titul bratři Tláskalovi.

O motivaci mají oba postaráno. „Český pohár jsme ještě nevyhráli a určitě to hodláme změnit. Letos chceme získat dvě trofeje,“ zdůrazňuje 18leté libero z hlavního města Aleš Tláskal a jeho o čtyři roky starší bratr Jakub, opora Hradce, doplňuje: „Pro nás je úspěch už to, že jsme se dostali do Final Four. Jedeme si zahrát pěkný volejbal a překvapit.“

Narodili se v Černčicích, malé obci poblíž Náchoda. Jak už to bývá, starší sourozenec udával směr. „Kuba byl pro mě vzor. Hodně jsme spolu trénovali. Vždycky jsem doufal, že ho jednou porazím,“ vybavuje si Aleš z týmu Lvů.

„Brácha mě dříve poslouchal, teď už moc ne. Sportovně je mnohem dál než já, ale výkony si vzájemně raději nehodnotíme,“ říká hradecký Jakub.

Nějaké vzájemné duely už proběhly. „Za juniorku a béčko Lvů jsem proti bráchovi třikrát nastoupil a vedu 2:1,“ zdůrazňuje Aleš Tláskal. Klání číslo 4 by oba přivítali. „Velké finále. Byl by to náš splněný dětský sen,“ přiznávají oba volejbalisté.

Hradec si na své pohárové pouti vyšlápl hned na tři extraligisty – Příbram, Zlín a Karlovarsko. „Tažení hradecké Slavie jsem pozorně sledoval. Hráli výborně,“ oceňuje Aleš Tláskal. „Hodně jim pomohlo domácí prostředí. Hala v Hradci je pro extraligu nestandardní. Je těžké si tam zvyknout na servis a skvělí jsou i fanoušci,“ přidává své postřehy.

Ve stejné době, co Slavia vybojovala nečekanou výhru nad Karlovarskem, nastupovali Pražané na Kanárských ostrovech k úvodnímu osmifinále Ligy mistrů. „Skvělá práce. Předvedli výborný sport. Škoda prohraného zlatého setu v domácí odvetě s Las Palmas. I tak vynikající propagace našeho volejbalu,“ chválí Jakub Tláskal Lvy.

V neděli by měli dle papírových předpokladů přehrát v úvodním semifinále Beskydy. Ve druhém semifinále je ovšem jasným favoritem Odolena Voda.

„Být outsider je příjemné. Uvidíme podle aktuální formy. Je to sport,“ neskládá zbraně Jakub Tláskal z Hradce. Od mladšího bratra se mu dostanou slova podpory. „Odolka má kvalitní tým, ale její výkony jsou nevyrovnané. Vidím to 40 na 60, ale záleží na tom, kdo bude mít lepší den,“ odhaduje Aleš Tláskal.

Program Final Four Chance Českého poháru:

Neděle

15.00: Lvi Praha-Beskydy

18.00: Odolena Voda-Hradec Králové

Pondělí