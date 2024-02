Lvi Praha v Lize mistrů po dramatu končí. Psali jsme historii, ví kapitán

Mimořádný úspěch pro český volejbal byl tak blízko! Lvi Praha sahali po postupu přes Guaguas Las Palmas do čtvrtfinále Ligy mistrů. V domácí odvetě po výhře 3:1 ovšem nezvládli rozhodující zlatý set (8:15) a na konci dramatického večera jim zbyly jen oči pro pláč. „Jsme smutní, dotáhli jsme to zlatého setu a tam to bylo padesát na padesát. Nám nevyšel servis a udělali jsme víc chyb. Je to škoda, byl to kousek,“ smutnil Daniel Čech.