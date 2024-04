Lvi zvládli drama a ve finále odvrátili první mečbol. Čech: Semkli jsme se

Vítězové základní části Lvi byli před zápasem v těžké pozici. „Asi nejtěžší zatím v sezoně. Víme, že za pár dní je konec. Nemůžeme s tím nic moc udělat. Nemáme moc čas trénovat, přemýšlet, co se stalo. Řekli jsme si toho hodně, ukázali jsme si toho hodně na videu,“ řekl kapitán Jakub Janouch novinářům.

Trenér Pražanů Juan Manuel Barrial po dvou finálových porážkách obměnil základní sestavu. Na smeč od začátku přišel Luís Estrada a na post univerzála David Kollátor. Ten nakonec nasbíral 25 bodů a byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání.

Lvi začali s velkou energií, dařila se jim obrana a dohrávka bodových míčů a rychle odskočili o čtyři body. První set pak dotáhli k pohodovému vítězství 25:18. Jenže pak Jihostroj přidal v útoku, rozehrál se jeho univerzál Stijn van Schie a karta se začala obracet. Druhý set patřil Jihočechům 25:21 a ve třetím hosté s přispěním kvalitního servisu na palubovce dominovali. Vedli až o sedm bodů, nepovolili Lvům žádnou delší sérii a zvítězili 25:20.

V té chvíli byli českobudějovičtí volejbalisté jeden set od jedenáctého českého titulu v klubové historii, ale nezískali ho. Ve čtvrtém dějství udělali pět chyb na podání, které naopak Lvům v této fázi utkání sedlo. Jihostroj se dostal do hluboké defenzivy a prohrál 15:25.

Smečař Daniel Čech, jenž dohrával utkání místo dnes nevýrazného Estrady, vyzdvihl týmovou spolupráci. „Víc jsme se semkli, začali jsme víc hrát jako tým,“ přemítal. A uznal, že klíčový byl servis. „Nám se to podání trošku zlepšilo, neudělali jsme tolik chyb a bylo účinnější. Odtáhli jsme je trošku od sítě,“ doplnil.

Za rozhodnutého stavu poslal v závěru čtvrté sady hostující trenér Andrzej Kowal na palubovku prakticky kompletní lavičku, základní sestava se chystala na tie-brek. Do něj rozjetí Lvi vlétli ve velkém stylu. Za euforické podpory vyprodané haly odskočili na 11:4 a už si nenechali dnešní zápas vzít. „Čtvrtý set nás nakopl. To, že jsme ho vyhráli, nás posunulo psychicky nahoru. Řekli jsme si, že nesmíme dopustit, aby nám Budějovice utekly na začátku setu. Nám se podařil náskok a to potom rozhodlo,“ usmíval se Čech.

Poprvé se Pražané radovali z proměněného mečbolu už za stavu 14:8, ale výzva hostů odhalila teč bloku a zápas poté na chvíli přerušila strkanice neukázněného fanouška u budějovické lavičky. Vyvedla ho ochranka a Lvi pak dotáhli rozhodující set k výhře 15:10. Utkání ukončil útok jejich blokaře Pabla Crera.

Hostujícím hráčům nebylo po porážce do řeči. „Nevím, co bych k tomu mohl říct. Prohráli jsme, Praha si to zasloužila, nebyli jsme tak trpěliví. Musíme se zlepšit,“ poznamenalo jejich libero Michael Kovařík

Čtvrtý finálový duel se hraje v Českých Budějovicích ve čtvrtek od 18:00. Lvi se budou snažit udržet na vítězné vlně a vynutit si páté utkání, které by hráli v sobotu doma. „Je to pořád otevřené. Oni jsou o krok blíž. Uvidíme, jak se s tím poperou a jak se s tím popereme my. Jedeme tam s pokorou a budeme makat, jako jsme makali dneska,“ uvedl Janouch.