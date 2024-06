Češi kvalifikací v Ostravě neprošli. Ženská dvojice ukázala potenciál

Z nabité kvalifikace se do hlavní soutěže J&T Banka Ostrava Beach Pro žádný z českých párů nedostal. Blízko byly Kylie Neuschaeferová s Markétou Svozilovou, které senzačně porazily druhý nasazený tým Terese Cannonová – Megan Kraftová z USA 2:0. „Aspoň jednu výhru jsme si přály, takže máme splněno,“ usmívala se Neuschaeferová. „Ukázalo nám to, že umíme konkurovat i nejlepším hráčkám světa. A moc se těšíme, že bychom se jednou mohly začlenit do elitní tour. Máme na to, makáme dál.“

Češkám, které spolu hrají druhým rokem, vystavily stopku ve druhém duelu kvalifikace Ludwigová s Lippmannovou z Německa (0:2). Vicemistryně Evropy do 22 let Němkám vzdorovaly odhodlaně, ale soupeřky si postup pohlídaly. „Hrály zkušeně, nepustily nás k bodům a my nebyly dost odvážné. Poučíme a bude líp, je to další motivace, jak na sobě makat,“ hodnotila Svozilová. „Neriskovaly jsme, bylo to až moc opatrné, měly jsme hrát odvážněji,“ doplnila Neuschaeferová.

Zajímavostí je, že jedenadvacetileté reprezentantky se na písku potkávají jen přes léto. „Markéta studuje v Americe, já v Česku, takže přes rok hrajeme a studujeme každá jinde. Na léto se sejdeme a odehrajeme sezonu,“ upozornila Neuschaeferová.

Na poslední chvíli se v Ostravě představily i Magdalena Černá a Andrea Lorenzová. Původně se sice přijely jen dívat a fandit, ale jeden z týmů nedorazil a Češky naskočily do kvalifikace. S Brazikami Agathou a Rebeccou padly 0:2 „Bylo to hektické a když jsme zjistily, že budeme hrát proti Brazilkám, byly jsme nadšené,“ líčila Lorenzová. „Zážitek na celý život!“ Černá přidala úsměvnou vzpomínku: „Když jsem začínala, byla Agatha jedním z mých vzorů a kdysi v Praze jsem jí podávala balóny. Je super, že si pak proti vzorům můžeme zahrát.“

V kvalifikaci mužů neuspěli Tadeáš Trousil a David Westphal. „Ještě nás čeká dlouhá cesta, abychom se dostali na level soupeřů,“ doznal Trousil. „Utkání nám ukázalo, že k těm nejlepším máme ještě daleko. Ale zároveň i to, že se s nimi dá hrát.“

ČEŠI V AKCI - ČTVRTEK

10.20: Perušič/Schweiner-van de Velde/Immers (Niz.)

14.00: Šépka/Semerád-Boermans/de Groot (Niz.)

15.00: Hermannová/Štochlová-Paredesová/Wilkersonová (Kan.)

18.00: Perušič/Schweiner-Cottafala/Nicolai (It.)