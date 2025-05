Fotbalová legenda na ostravském písku, zahraje si beachvolejbal. Bude to legrace, říká

Honzo, jak vznikla myšlenka vaší účasti na plážovém kurtu nejznámějšího beachvolejbalového turnaje v Česku?

„Ozvali se mi organizátoři turnaje s tím, že by chtěli pro fanoušky připravit speciální exhibiční zápas a hledají parťáka ke Kiki Kolocové. Předpokládám, že při výběru hrála podstatnou roli má výška, která by mohla být výhodou na síti. (směje se) Jsem nadšeným sportovcem tělem i duší, takže jsem dlouho neváhal a nabídku téměř okamžitě přijal. V minulosti jsem navíc plážový volejbal i rekreačně hrál.“

S plážovým sportem však máte bohaté zkušenosti i mimo volejbal, že?

„Ano, je to tak. Na písku už mám nějaké zkušenosti, věnoval jsem se po ukončení profesionální kariéry také plážovému fotbalu. Snad to bude na kurtu alespoň v rámci pohybu trochu znát. Dost však spoléhám na umění Kristýny, která si mě bude určitě koordinovat. Těším se, bude to legrace, zvlášť když půjdeme bez jakéhokoliv sehrání přímo do zápasu.“

Znáte už i své soupeře?

„Pokud vím, tak by se mělo jednat o české profi hráče z nastupující mladé generace. Samozřejmě, jak už to u těchto exhibicí bývá, hlavní je pobavit diváky a udělat z toho show. Kdyby to tam na mě pálili jako v běžném zápase, tak bychom si asi moc nezahráli.“

Jak se po ukončení kariéry udržujete? Hrajete ještě vůbec fotbal?

„Fotbal jsem v poslední době už spíše upozadil, nyní se aktivně věnuji hlavně padelu, který kombinuje prvky tenisu a squashe. Snažím se tento netradiční a u nás zatím nepříliš známý sport pak také veřejně propagovat.“

Těšíte se do neobvyklých sportovních kulis v Dolních Vítkovicích?

„Osobně jsem v tomto průmyslovém komplexu ještě nikdy nebyl, ale od řady známých mám na toto místo jen nejlepší ohlasy, ať už z festivalů nebo právě z beachvolejbalového turnaje. Mám tedy radost, že konečně zažiju atmosféru na vlastní kůži a ne pouze z vyprávění.“

Máte svá oblíbená místa, kam se rád vracíte?

„Nejraději se vracím domů, teď aktuálně (v době nahrávání rozhovoru) se nacházím na své chalupě ve Smetanově Lhotě. Právě na tomto místě celý ten můj životní příběh začal a mám k němu opravdu specifický vztah. Když se podívám za hranice, tak v poslední době jsme si s partnerkou oblíbili zejména destinace ve Španělsku.“

Co byste na závěr vzkázal fanouškům, kteří se chystají do Ostravy?

„Přeju všem, ať si turnaj maximálně užijí po všech stránkách a také ať klapne počasí. Co jsem měl možnost mluvit s organizátory, tak bude pro všechny fanoušky připraven opravdu bohatý doprovodný program, takže se sám těším, co všechno na místě zažiju a uvidím.“