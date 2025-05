Drama v ostravské kvalifikaci. V hlavní fázi čtyři české týmy, nově složený pár končí

Středeční kvalifikace na J&T Banka Ostrava Beach Pro přinesly jednu českou radost i jeden smutek. Zatímco Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem postoupili po výhře 2:0 na sety dál, pro nově složený tým Anna Pavelková - Kylie Neuschaeferová podnik v Dolních Vítkovicích nešťastně skončil. V hlavní fázi soutěže se představí čtyři české páry, mistři světa Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem půjdou poprvé do akce ve čtvrtek dopoledne.

Jakub Šépka a Jiří Sedlák si v minulém roce rovnou zahráli skupinu, tentokrát ale museli bojovat v kvalifikaci. Stejně jako loni však německý pár Winter - Pfretzschner zdolali, znovu ve dvou setech.

„Zmiňovali to tady všichni, dokonce i soupeři. Akorát nám říkali, že to tentokrát dopadne s jiným výsledkem. Jsme rádi, že nedopadlo, a že jsme znovu vyhráli. Věděli jsme, že je to soupeř, kterého se nám už podařilo porazit, takže zdravé sebevědomí tam bylo,“ líčil Šépka.

Tempo utkání Češi určovali od úvodu. První sadu vyhráli 21:13, ve druhé (25:23) vybojovali několik mečbolů, až nakonec udeřili. „Bylo to neskutečně důležité, jsme moc rádi, že nám vydržely nervy, protože Němci se rozehráli a začali hrát s chladnou hlavou. Pak už to byl souboj nervů a přesnosti. Musím říct, že nám i jim občas pomohlo štěstí,“ usmál se Sedlák.

V kvalifikaci naopak skončily Kylie Neuschaeferová s Annou Pavelkovou. Favorizovaným Paraguaykám Michelleové a Polettiové podlehly 15:17 v rozhodujícím třetím setu, byť měly k dispozici dva mečboly.

„Je možné, že jsme se toho zalekly, ale snažila jsem se nekoukat na skóre a hrát jako na tréninku. Nervy tam však určitě hrály nějakou roli. Ukázalo se to při mečbolech, kdy se nám to nepodařilo ukončit. Soupeřky zatlačily víc, než jsme byly schopné uhrát,“ litovala Neuschaeferová.

Poslední bod zápasu zapsaly Jihoameričanky se zpožděním, rozhodující situaci totiž kvůli nadbytečnému doteku zkoumal videorozhodčí. „Přemýšlela jsem, na co si vlastně berou výzvu. Zpětně jsem si myslela, že při přetlačování na síti tam byl současný úder, takže potom jsem normálně hrála s pocitem, že můžeme třikrát. Upřímně jsem moc nevěděla a čekala jsem, co uvidím na kameře,“ popsala Pavelková.

Od postupu do hlavní fáze byly Češky kousek, přitom dohromady se daly až těsně před turnajem. Neuschaeferová musela zaskočit za nemocnou Kateřinu Pavelkovou, první trénink absolvovala nová dvojice až v pondělí. „Trénujeme spolu v jedné tréninkové skupině, máme společného trenéra, společný herní systém, takže bylo snadnější se sehrát,“ doplnila Pavelková.

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Ostravě:

Muži:

Kvalifikace:

Šépka, Sedlák (ČR) - Pfretzschner, Winter (Něm.) 2:0 (13, 23).

Ženy:

Kvalifikace:

Polettiová, Valienteová (Par.) - A. Pavelková, Neuschaeferová (ČR) 2:1 (16, -18, 15).