Příběhy českých párů před kvalifikací v Ostravě: Rošáda kvůli zápalu plic či státnice

Průmyslový areál v Dolních Vítkovicích se už znovu zaobalil do beachvolejbalového hávu. Od středy do neděle se v něm uskuteční osmý ročník turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro, který stejně jako v předešlých letech nalákal největší hvězdy plážového volejbalu. O postup do hlavní fáze turnaje budou ve středu usilovat i dva české páry.

Zatímco Marii-Sáru Štochlovou a Markétu Svozilovou, Tadeáše Trousila a Matyáše Džavoronoka či úřadující mistry světa Ondřeje Perušiče s Davidem Schweinerem hlavní fáze nemine, Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem i Kylie Neuschaeferová s Annou Pavelkovou musí o místenku mezi elitou ještě zabojovat.

Posledně jmenovaný pár zažil hektické dny. V Ostravě se měly původně představit sestry Pavelkovy spolu, jenže Kateřina na poslední chvíli onemocněla. „Má zápal plic, ale už se léčí a vypadá to mnohem lépe. Doufáme, že příští týden už bude schopná se mnou odehrát turnaj v Praze, ale kdyby ne, samozřejmě tomu chceme dát čas. Víme, že zdraví je priorita,“ uvědomuje si Anna Pavelková.

Kvůli vážným zdravotním problémům musel český tým jednat rychle. Oslovil Neuschaeferovou, která o účast v Ostravě po boku tradiční spoluhráčky Martiny Maixnerové v kvalifikačním turnaji přišla.

Neuschaeferová: Bylo to na poslední chvíli

„Volal náš hlavní trenér, že se uvolnilo místo a nabízí nám příležitost, že bych si s Aničkou zahrála já a mohly bychom nabrat cenné zkušenosti i body. Vyzkouším si hrát částečně také v poli, na bloku se budeme střídat napůl. Bylo to na poslední chvíli, ale stačilo se to včas přeměnit. Stihneme si dát spolu pár tréninků, takže je to dobré,“ pokyvuje Neuschaeferová.

„Jsem moc ráda, že do toho Kylie šla,“ těší Pavelkovou. „Máme za sebou první společný trénink. Jsem moc spokojená. Ještě tam něco hledáme a vylaďujeme, ale myslím si, že to bude fungovat.“

Pavelková vedle Neuschaeferové dosud nenastoupila, velkou premiéru tak zapíší rovnou před domácím publikem. „Hlavní bude si to užít a předvést co nejlepší výkon. Postup do hlavní soutěže je takový sen, ale uděláme pro to maximum, je to skvělý turnaj,“ říká Pavelková odhodlaně.

Do hlavní fáze by rádi postoupili i mužští reprezentanti Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem. „Máme nějaká očekávání, u kterých doufáme, že se nám splní. Tento rok jsme v kvalifikaci, do hlavní soutěže dostali divokou kartou Tadeáš Trousil s Matyášem Džavoronokem, takže role jsme si oproti minulému roku prohodili,“ popisuje Šépka.

Třiadvacetiletý beachvolejbalista dorazil na turnaj v dobrém rozpoložení, v minulém týdnu se totiž přiblížil k bakalářskému diplomu z oboru fyzioterapie. „Ještě mi schází poslední část státnic, kterou jsem si nechal na září. Ale jinak doufám, že se blížím ke zdárnému konci. Snad to ale nebude znít namyšleně, pokud to zkoušející budou číst,“ usmívá se.

„Trénování bylo v předchozím týdnu méně, ale pokusil jsem se trénovat, co nejvíc to šlo. Snad to naši přípravu nijak neovlivnilo,“ doufá Šépka. „Na relativně krátkou dobu se zavřel do knihovny a nevycházel, ale povedlo se mu to,“ těší jeho parťáka Sedláka.

