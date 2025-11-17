Ostrá reakce Libora Zábranského, Sparta vrací fanouškům peníze a Frodlův trest
Živé vysílání podcastu Zimák v pondělí od 11.30 nabídlo hodnocení čtveřice redaktorů posledních událostí z hokejového světa. Majitel Komety Brno Libor Zábranský se vyjádřil k Lize mistrů. Pražská Sparta si chce usmířit naštvané fanoušky po debaklu v Zugu tím, že jim proplatí částku zájezdu. Obránce David Němeček dostal za zásah do oblasti hlavy a krku v zápase s Plzní trest do konce utkání. A co provedl Dominik Frodl? Stále sledujeme i dění v NHL - David Kämpf si tam našel novou práci. A měl by jet na ZOH?
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|22
|12
|3
|1
|6
|68:53
|43
|2
Sparta
|25
|11
|3
|1
|10
|73:64
|40
|3
Pardubice
|22
|11
|2
|2
|7
|69:51
|39
|4
Mountfield
|21
|10
|4
|0
|7
|57:44
|38
|5
Brno
|22
|11
|1
|3
|7
|62:59
|38
|6
Plzeň
|22
|10
|2
|3
|7
|52:45
|37
|7
Liberec
|24
|11
|0
|4
|9
|59:58
|37
|8
Vítkovice
|23
|9
|3
|2
|9
|63:62
|35
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|23
|10
|1
|1
|11
|51:59
|33
|11
K. Vary
|22
|9
|1
|2
|10
|55:61
|31
|12
M. Boleslav
|23
|8
|2
|1
|12
|47:54
|29
|13
Kladno
|23
|7
|2
|4
|10
|57:69
|29
|14
Litvínov
|23
|3
|2
|1
|17
|37:74
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž