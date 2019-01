Měsíc před MS? Davidovou není třeba chránit, u Vítkové se hledá problém | iSport.cz

Markéta Davidová nad hlavami českého týmu po jejím triumfu ve sprintu SP v Anterselvě • FOTO: Andrea Solero/ANSA via AP Do žil jim to vlilo novou krev. Vzestup 22leté naděje Markéty Davidové spravil všem náladu, zároveň je ale i pro ostatní hozenou rukavicí. „Je potřeba, aby se k ní přidali další,“ ví sportovní ředitel českých biatlonistů Ondřej Rybář. Jak tedy zvednout formu při zámořských výjezdech za SP do Canmore a Soldier Hollow? Jak ještě zrychlit na lyžích? Do mistrovství světa v Östersundu zbývá 36 dní.

Jak udržet Davidovou ve formě? V Anterselvě ukázala, co v ní dřímá. Rychlost běhu v top desítce, 90% přesnost střelby a hlavně dvě medaile ze tří závodů. Co tedy s kometou Markétou Davidovou udělat, aby formu držela i dál k MS? „Není třeba ji chránit, ať se tím dál baví. Musí mít sebevědomí, ale je i nutné stát pevně nohama na zemi. Nejhorší by bylo se na něco upínat a bát se, aby to vyšlo,“ říká Rybář. Na psychiku je pak prý nejlepší jít pověstné závod od závodu a mít na paměti, že je to její první plný rok v SP. „Nemá důvod mít strach. Když na MS uspěje, tak super. Když ne, svět se nezboří. Má šance, a to nemalé, ale upnout se na to, že je musí nutně uchopit, to by byla špatná cesta,“ míní sportovní ředitel.

Jak restartovat zbytek týmu? Co pomůže Markétě Davidové dál? Když na to nebude sama. Jako doteď, kdy Veronika Vítková a Eva Puskarčíková tápou a ani u mužů nebyl nikdo od Nového roku v nejlepší desítce. „Trenéři ten aktuální stav řeší. U Verči jsme stále ve fázi hledání problému, kde co vzniklo. Evička ve štafetách ukázala, že umí jezdit s nejlepšími, jen si musí, jako Markéta, věřit, že co natrénovala, je schopná využít,“ tvrdí Rybář. Do startu MS zbývá 36 dní. „Pořád je čas a tréninky se určitě dolaďují podle stavu a zpětných vazeb po závodech. Třeba i ve štafetě by bylo dobré, aby holky Makulu doplnily,“ přeje si.

Jak zrychlit běh u ostatních? A zase, v českém týmu je to jen Markéta Davidová se špičkovým během. Ostatní ženy a muži jsou v průměru či pod ním, byť Anterselva ukázala vzestup Michala Krčmáře a Tomáše Krupčíka. Jak to posunout a vrátit do hry Ondřeje Moravce? „Nad tím si lámeme hlavu. Ondra se necítí špatně, i tělo dobře reaguje na zatížení a regeneruje, ale běžecké výkony nejsou, jaké by měly být. Pokusíme se s tím něco udělat, ale bohužel moc nemáme,“ krčí rameny kouč Zdeněk Vítek. Na vině může být i vánoční viróza. „Laický názor, že sportovci prodělají týdenní rýmu a měli by být za 14 dní tam kde předtím, nefunguje,“ míní Rybář. Přičemž je nutná další věc: ideálně trefená máza lyží.