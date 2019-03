Biatlon chystá změny, jak by zapadla Koukalová? Hamza: Každý dělá chyby | iSport.cz

Dneškem jsou to přesně tři roky, co na vymrzlé Sibiři v Chanty Mansijsku urvala křišťálový trůn pro královnu Světového poháru. Co vše se za tu dobu stihlo změnit...

Ještě se stala mistryní světa, českou Sportovkyní roku, jenže pak Gabrielu Koukalovou postihly zdravotní potíže s lýtky a musela vzdát účast na olympiádě. Od jejího posledního startu uběhlo už 24 měsíců a trhlina mezi ní a biatlonovým týmem se ještě zvýraznila po vydání její autobiografie, kde bez obalu popisovala některé komplikovanější vztahy v týmu.

Je pro ni po událostech posledního roku ještě vůbec cesta zpět?

„Nevím, já jsem s ní teď jedenáct měsíců nemluvil. Nemám s ní žádný kontakt,“ krčil rameny šéf svazu Jiří Hamza. „Gabča můj telefon i postoje zná. Myslím, že zná i postoje všech lidí v biatlonu. Její návrat není nemožný, my jsme před ní dveře nezabouchli a ani to dělat nechceme. Pokud se bude chtít vrátit, budeme to řešit,“ doplnil.

Ty otázky jsou navíc skutečně na stole. I proto, že Koukalová vydala v lednu na svém facebookovém profilu stanovisko, v němž avizuje, že by své pocity ráda rozsekla do konce května. Tou dobou by se měla údajně konat i velká tisková konference, kde by oznámila svůj návrat, či definitivní konec kariéry.

„Facebook nemám, takže jsem to nečetl. A nebudu se vyjadřovat k jakýmkoliv spekulativním článkům,“ krčil rameny sportovní ředitel Ondřej Rybář a ani Hamza nevěděl o moc víc.

„Nemám tušení, já si s ní vyměnil tak tři e-maily.