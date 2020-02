MS v biatlonu 2020 | Vítek o smíšené štafetě: Medaile visí vysoko. Ale stát se může vše | iSport.cz

PŘÍMO Z ITÁLIE | Bývala to jejich top disciplína, nyní v ní však čekají na medaili už přes padesát měsíců. Zlomí to? S Evou Kristejn Puskarčíkovou, Markétou Davidovou, Ondřejem Moravcem a Michalem Krčmářem vyrazí ve čtvrtek česká biatlonová reprezentace do smíšené štafety – prvního podniku MS a věří alespoň v atak elitní šestky jako před pár týdny v Pokljuce. „To, co jsme jeli naposledy, se nám docela povedlo. Takže to takhle necháme,“ uvedl trenér Zdeněk Vítek.

Pro změnu ve složení ani pořadí tak nebyl důvod?

„Ne. Spíš kdyby bylo potřeba v závěru zatáhnout do finiše, tak Bimbo je tam o něco rychlejší. Ale podle toho, jak tu zatím Ondra vypadal, tak na tom také nebude špatně. Ono je to však jedno. Je potřeba na každém úseku udělat dobrý kus práce.

O složení mužů tak nebyly pochyby?

„Nebyly.“

Co jste pak říkal i na nová pravidla smíšené štafety, kdy muži pojedou šest kilometrů jako ženy?

„Vůbec se mi nelíbí, jak s tím hýbou. Kdyby to bylo postaru, že by holky jely šest kilometrů a kluci 7,5, tak by mi to přišlo férovější. A jestliže chtěly finišovat, dalo by se to udělat tak, že se otočí úseky a nechají se tratě, které by měly. Tohle se mi ale nelíbí. Čím silnější ženskou část máte, tím více jste teď zvýhodnění. Líbil se mi víc ten starší systém.“

S jakým umístěním byste tak byl po čtvrtku spokojen? Zopakovat příčky v top 6?

„Ano, s tím bychom byli spokojení. Medaile pro nás visí vysoko, ale biatlonová štafeta je tak otevřená záležitost, že se může stát všechno.“

Co tím myslíte?

„Ve středu na střelnici relativně pofukovalo a byla tam spousta chyb. Když jste se podívali, jak byly rozstřílené terče… možné je leccos. Ale šesté místo by se nám líbilo, s tím bychom byli spokojení.“