Antholz-Anterselva: doprava a vstupenky na MS v biatlonu 2020 | iSport.cz

Vysoká nádmořská výška. Sluncem zalité alpské scenérie. I české úspěchy. To vše je biatlonové středisko v jihotyrolské obci Rasen-Antholz, známé pod italským ekvivalentem Anterselva nebo německou variantou Antholz.

Loni si tu Markéta Davidová dojela pro premiérové vítězství ve světovém poháru. Na posledním MS v roce 2007 tu zase řádil Michal Šlesingr, který si dojel ve sprintu pro stříbro a ve vytrvalostním závodě pro bronz. V letošním roce, po kterém český biatlonista ukončí kariéru, půjde o jeho derniéru na světovém šampionátu.

Südtirol Arena patří mezi oblíbené destinace biatlonistů, což potrzují i slova české biatlonové jedničky Markéty Davidové: „Anterselva patří mezi má oblíbená střediska. Většinou se mi tu líbí počasí, příroda, tratě... Itálie mi přijde super. I Ridnaun, kde jsme teď byli na přípravě, bylo v pohodě.“

Anterselva očima Michala Krčmáře

Trať

„Anterselva má z mého pohledu tvořivé tratě. Nebo jinak: nejsou zde tak prudké kopce jako třeba v Oberhofu nebo v Novém Městě na Moravě, kde je to určitým způsobem zalomené. Tady můžete i víc tvořit. Rozhodně tím však nechci říct, že je to kdovíjak lehké. Také jsou tu různá stoupání, a jak jste ve vyšší nadmořské výšce, dýchací svaly jsou namoženější. Na druhou stranu, každý závod bolí stejně, a když je na trati skluzný sníh, umí tu být pořádně rychlé závody.“

Nadmořská výška

„Areál se nachází 1650 metrů nad mořem, ale my jsme teď byli poslední dny v Ridnaunu, kde jsme se mohli aklimatizovat. Jasně, při závodě nebo na střelnici je větší dýchavičnost, jenže není to nic, co bychom nezažili. Byť s tím někteří mohou mít potíže, já k nim naštěstí nepatřím a vždy mi stačí to prošťouchnout jedním rychlým tréninkem. Navíc i další výpravy jely do vyšších míst a budou připravené. Jen v Ridnaunu s námi byli například Švédi, Rusové či Němci.“

Střelnice

„Za ty roky, co ji znám, vím, že není jednoduchá. Příjezd je mírně do kopce, dovede tu foukat, sem tam přijde i mlha a do toho zase ta dýchavičnost. Střelnici v Anterselvě řadím k jedněm z nejtěžších a rozhodně ji nepodceňuji. Sám jsem svou palbu během sezony zrychlil, ale tady to beru jinak. Klidně můžu jet i déle na dva nádechy, nebo první tři na dva a zbytek na jeden… z Ridnaunu mám vše vyzkoušené a záleží, jak se bude tělo v danou chvíli cítit. Toto je MS a riziko teď lehce uberu.“

Sníh

„V pondělí, v den našeho příjezdu, sněžilo a sníh bude na tratích asi přírodní. Navíc kluci ze servisu sem vyrazili s předstihem už 7. února, aby měli prostor a čas protestovat si různé varianty. Věřím, že nic nepodcenili a budou na to, co nás čeká, nachystaní. Z hlediska přípravy rozhodně udělali maximum, na druhou stranu také víme, jak to chodí – tyhle věci se mohou měnit klidně přes noc.“

Atmosféra

„Tohle dějiště mám hodně rád. Pěkné prostředí, příroda, scenérie i krásná atmosféra. Hodně fanoušků se nachází i podél tratě a při příjezdu ke střelnici je zde ta pověstná vysoká tribuna, kde vidíte vlajky všech různých národností – od Němců, Rakušanů, Rusů po domácí Italy. Vždy to tam žije a věřím, že nás přijedou podpořit i naši fanoušci.“

Doprava na MS v biatlonu

Autem do Anterselvy

Asi nejsnadnější a nejrychlejší doprava do dějiště biatlonového MS. Nejrychlejší trasa dlouhá více než 650 km vede z Prahy do Anterselvy přes Mnichov a rakouský Innsbruck. Před cestou doporučujeme nastudovat pravidla dopravy v Německu, Rakousku i Itálii.

Vlakem do Anterselvy

Jízdenky pořídíte na mezinárodní pokladně ČD nebo můžete využít systému Deutsche Bahn, ve kterém vás jednosměrná jízdenka vyjde na 135 EUR (3 400 Kč). Jako cílovou stanici zadejte Valdaora-Anterselva/Olang-Antholz, odkud je do Südtirol Areny zavedena kyvadlová doprava. Cesta vám zabere minimálně 10 hodin s přestupy v Mnichově a Franzensfeste.

Autobusem do Anterselvy

Pokud vám nevyhovuje žádná z předchozích variant, můžete se zkusit do Itálie dostat i autobusem. FlixBus vás s jedním přestupem doveze až do Brixenu, odkud vás do dějiště šampionátu přepraví regionální spoje. Případně můžete využít nabídky cestovních kanceláří, které pořádají na závěrečný víkend MS speciální zájezdy včetně ubytování.

Vstupenky na MS v biatlonu 2020

Pokud se rozhodnete do Anterselvy vydat na poslední chvíli, máte stále ještě možnost zakoupit vstupenky ONLINE přes oficiální web šampionátu. Nejlevnější lístky k tratím stojí 21 EUR (cca 520 Kč).