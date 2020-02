MS v biatlonu 2020 | Česká nominace na smíšenou štafetu bez překvapení | iSport.cz

„Doufám, že nám to sedne a bude z toho nějaký pěkný výsledek. Už se na to těším,“ řekla Davidová po středečním tréninku. Za dobrý výsledek je obecně ve štafetách považováno umístění do šestého místa. „To je vždycky slušný výsledek, byli bychom za to rádi,“ řekla Kristejn Puskarčíková, která závod rozjede.

Loni dojeli Češi na MS v Östersundu ve smíšené štafetě šestí a stejně dopadli letos v lednu v SP v Pokljuce. „Medaile visí vysoko, ale biatlonová štafeta je tak otevřená záležitost, že se může stát všechno. Bude-li se měnit vítr jako v tréninku, je možné kdeco. Ale šesté místo by se nám líbilo,“ řekl kouč mužů Zdeněk Vítek.

Důležité bude, jak se na prvních dvou úsecích udrží Kristejn Puskarčíková a Davidová. „Nejde o to, kolikátý budou, ale nesmí tam být velká díra. Kontakt musíme udržet, protože pak se to už těžko dojíždí. Každý dobíjení stojí strašně moc času, na trati se toho zas tolik nesjede,“ řekl asistent trenéra žen Jiří Holubec.

Češi mají ze smíšené štafety z MS dva cenné kovy. Bronz získali doma v Novém Městě na Moravě v roce 2013 a o dva roky později se Veronika Vítková, Gabriela Koukalová, Michal Šlesingr a Moravec stali v Kontiolahti mistry světa.

„Jestli to je tady reálné? Bylo by to krásné,“ usmíval se Moravec a vzhledem k proměnlivému větru dodal: „Za těchto podmínek by bylo možné všechno, ale tak se dvěma dobitíma. Všichni postaví to nejsilnější a bude to super závod.“

Jediné, co se Vítkovi a Moravcovi nelíbilo, že muži pojedou úsek dlouhý jen šest kilometrů. „Jezdit dvoukilometrové okruhy je nesmysl, za tím si stojím a je to škoda,“ zlobil se Moravec, podle něhož by muži měli jezdit jako dříve 7,5 kilometru.

Titul obhajují Norové a k jejich největším konkurentům budou patřit Francouzi a Italové. Počítat se ale musí i se Švédskem, Ruskem a Německem.