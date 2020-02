Program a výsledky MS v biatlonu 2020. Jak si vedli Češi v Anterselvě? | iSport.cz

Do závodu smíšených štafet vyběhlo celkem 27 týmů • Reuters

Johannes Thingnes Bö v akci při smíšené štafetě na mistrovství světa. Norský tým dovezl do cíle na prvním místě. • Český biatlon/ Petr Slavík

Michal Krčmář dovezl českou smíšenou štafetu na MS v biatlonu do cíle na třetím místě • ČTK

Dějiště MS v biatlonu očima redaktora Sportu: Podívejte se do Anterselvy! • iSport TV

Radostný úsměv roztáhla Lucie Charvátová až poté, co náročný závod rozdýchala • Reuters

Lucie Charvátová jako by v cíli ani nemohla uvěřit senzačnímu výsledku • ČTK

Úžasný start do šampionátu obstaralo kvarteto Eva Kristejn Puskarčíková, Markéta Davidová, Ondřej Moravec a Michal Krčmář, které po skvělé střelbě bralo bronz. Medaili získali Češi po třech letech. A hned druhý den se radovali podruhé, když Lucie Charvátová vybojovala bronz.

Předtím poslední medaile pro české barvy na MS v biatlonu získali v roce 2017 Gabriela Koukalová s Ondřejem Moravcem. Zatímco Moravec si v Hochfilzenu dojel pro stříbro, Koukalová si z Rakouska odvezla kompletní sbírku medailí. Začalo to zlatem ve sprintu, pokračovalo bronzem ve stíhacím závodě a sbírku bývalá česká biatlonistka zkompletovala při vytrvalostním závodě na 15 km.

Program MS v biatlonu Anterselva 2020

Kudy a jak do Anterselvy? Vše o dějišti biatlonového mistrovství světa

SMÍŠENÁ ŠTAFETA

Termín: 13. února 2020 (14:45)

Distance a pravidla: 2x6 km ženy, 2x7,5 km muži.

Dvě střelby pro každého závodníka – pořadí: vleže, vestoje. Při chybě možnost tří náhradních nábojů. Pokud ani 8 ran nestačí, musí biatlonista na stejný počet trestných kol, kolik zůstalo nesestřelených terčů.

Lídr disciplíny v SP: Francie - 188 bodů

Výsledky na MS 2019: 1. Norsko, 2. Německo, 3. Itálie, ...6. ČR

Česká účast: Kristejn Puskarčíková, Davidová, Moravec, Krčmář.

Výsledky smíšené štafety na MS 2020 v Anterselvě

1. Norsko (Röiselandová, Eckhoffová, T. Bö, J.T. Bö) 1:02:27,7 (0 trest. okruhů + 7 dobíjení), 2. Itálie (Vittozziová, Wiererová, Hofer, Windisch) -15,6 (0+6), 3. ČR (Kristejn Puskarčíková, Davidová, Moravec, Krčmář) -30,8 (0+2), 4. Německo -49,2 (1+11), 5. Ukrajina -56,1 (1+7), 6. Rusko -59,4 (0+8), 7. Francie -1:08,6 (1+9), 8. Rakousko -1:39,2 (1+7), 9. Finsko -1:39,5 (0+10), 10. Švýcarsko -1:50,5 (2+14).

Nevěříme tomu, líčily po bronzu z MS Češky. Bojí se otevírání šampusu

SPRINT ŽEN

Termín: 14. února 2020 (14:45)

Distance a pravidla: 7,5 km

Intervalový start. Dvě střelby pro každou biatlonistku, pořadí: ležka, stojka. Za každou chybu následuje jedno trestné kolo.

Lídr disciplíny v SP: Dorothea Wiererová - 230 bodů

Výsledky na MS 2019: 1. Kuzminová (SR), 2. Tandrevoldová (Nor.), 3. Dahlmeierová (Něm.), ...7. Davidová (ČR)

Česká účast: Markéta Davidová, Eva Kristejn Puskarčíková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová a Tereza Vinklárková.

Výsledky sprintu žen na MS 2020 v Anterselvě

1. Olsbuová Röiselandová (Nor.) 21:13,1 min. (1 tr. okruh), 2. Dunkleeová (USA) -6,8 (0), 3. Charvátová (ČR) -21,3 (1), 4. Pidhrušná (Ukr.) -25,6 (1), 5. Herrmannová (Něm.) -30,5 (3), 6. Vittozziová -37,6 (2), 7. Wiererová (obě It.) -39,0 (2), 8. Preussová (Něm.) -40,8 (2), 9. Fialková (SR) -44,2 (1), 10. A. Gasparinová (Švýc.) -44,4 (0), ...24. Kristejn Puskarčíková -1:11,5 (2), 37. Davidová -1:32,1 (3), 70. Jislová (všechny ČR) -2:35,5 (4).

SPRINT MUŽŮ

Termín: 15. února 2020 (14:45)

Distance a pravidla: 10 km

Intervalový start. Dvě střelby pro každého biatlonistu, pořadí: ležka, stojka. Za každou chybu následuje jedno trestné kolo.

Lídr disciplíny v SP: Martin Fourcade - 220 bodů

Výsledky na MS 2019: 1. J. T. Bö (Nor.), 2. Loginov (Rus.), Q. Fillon Maillet (Fra.), ...30. Krupčík (ČR)

Česká účast: Michal Krčmář, Ondřej Moravec, Jakub Štvrtecký, Adam Václavík a Michal Šlesingr.

Výsledky sprintu mužů na MS 2020 v Anterselvě

1. Loginov (Rus.) 22:48,1 min. (0 trest. okruhů), 2. Fillon Maillet -6,5 (1), 3. M. Fourcade (oba Fr.) -19,5 (0), 4. T. Bö -22,5 (0), 5. J.T. Bö (oba Nor.) -23,9 (1), 6. Jacquelin (Fr.) -29,8 (1), 7. Peiffer -39,7 (0), 8. Horn (oba Něm.) -44,4 (2), 9. Leitner (Rak.) -52,1 (0), 10. Pidručnyj (Ukr.) -56,4 (1), ...39. Krčmář -1:58,0 (2), 46. Moravec -2:04,5 (2), 47. Štvrtecký -2:07,4 (3), 64. Václavík (všichni ČR) -2:45,4 (3).

STÍHACÍ ZÁVOD ŽEN

Termín: 16. února (13:30)

Distance a pravidla: 10 km

Start v rozestupech podle výsledků sprintu. Čtyři střelby pro každou biatlonistku, pořadí: ležka, ležka, stojka, stojka. Za každou chybu následuje jedno trestné kolo.

Lídr disciplíny v SP: Tiril Eckhoffová - 180 bodů

Výsledky na MS 2019: 1. Herrmannová (Něm.), 2. Eckhoffová (Nor.), 3. Dahlmeierová (Něm.), ...13. Davidová (ČR)

Česká účast: Markéta Davidová, Eva Kristejn Puskarčíková, Lucie Charvátová.

Výsledky stíhacího závodu žen na MS 2020 v Anterselvě

1. Wiererová (It.) 29:22,0 (1 tr. okruh), 2. Hermannová (Něm.) -9,5 (3), 3. Röiselandová (Nor.) -13,8 (3), 4. Öbergová (Švéd.) -22,3 (2), 5. Hinzová (Něm.) -26,8 (1), 6. I. Fialková (SR) -35,7 (2), 7. Preussová (Něm.) -40,6 (2), 8. Hauserová (Rak.) -51,4 (1), 9. Bendikaová (Lot.) -1:03,2 (2), 10. Gasparinová (Švýc.) -1:07,4 (1), ...25. Davidová -1:53,2 (3), 42. Charvátová -3:07,4 (7), 44. Kristejn Puskarčíková (všechny ČR) -3:12,8 (4).

STÍHACÍ ZÁVOD MUŽŮ

Termín: 16. února (15:15)

Distance a pravidla: 12,5 km

Start v rozestupech podle výsledků sprintu. Čtyři střelby pro každého biatlonistu, pořadí: ležka, ležka, stojka, stojka. Za každou chybu následuje jedno trestné kolo.

Lídr disciplíny v SP: Quentin Fillon Maillet - 140 bodů

Výsledky na MS 2019: 1. Pidručnyj (Ukr.), 2. J. T. Bö (Nor.), 3. Q. Fillon Maillet (Fra.), ...18. Krupčík (ČR)

Česká účast: Michal Krčmář, Ondřej Moravec, Jakub Štvrtecký.

Výsledky stíhacího závodu mužů na MS 2020 v Anterselvě

1. Jacquelin (Fr.) 31:15,2 (0 tr. okruhů), 2. J. T. Bö (Nor.) -0,4 (2), 3. Loginov (Rus.) -23,9 (1), 4. Fourcade (Fr.) -46,3 (2), 5. Peiffer (Něm.) 53,9 (1), 6. T. Bö (Nor.) -1:12,5 (2), 7. Fillon Maillet -1:25,9 (6), 8. Desthieux (oba Fr.) -1:26,9 (1), 9. Leitner (Rak.) -1:33,0 (2), 10. Christiansen (Nor.) -1:58,4 (1), ...22. Moravec -2:40,1 (1), 27. Krčmář -3:14,2 (4), 54. Štvrtecký (všichni ČR) -5:30,8 (6).

VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD ŽEN

Šance na medaili podle Sportu: 15 %

Termín: 18. února (14:15)

Distance a pravidla: 15 km

Intervalový start. Čtyři střelby pro každou biatlonistku – pořadí: ležka, stojka, ležka, stojka. Za každou chybu následuje připočtení jedné trestné minuty.

Lídr disciplíny v SP: Justine Braisazová - 90 bodů

Výsledky na MS 2019: 1. Oebergová (Švé.), 2. Vittozziová (Ita.), 3. Braisazová (Fra.), ...13. Vítková (ČR)

Česká účast: Markéta Davidová, Eva Kristejn Puskarčíková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová a Tereza Vinklárková.

Výsledky vytrvalostního závodu žen na MS 2020 v Anterselvě

1. Wiererová (It.) 43:07,7 (2 trestné minuty), 2. Hinzová (Něm.) -2,2 (1), 3. Röiselandová (Nor.) -15,8 (2), 4. H. Öbergová (Švéd.) -38,7 (2), 5. Preussová (Něm.) -1:03,4 (2), 6. Hojniszová-Staregaová (Pol.) -1:10,1 (2), 7. Riedereová (Rak.) -1:20,6 (1), 8. Davidová (ČR) -1:30,7 (3), 9. Višněvská (Kaz.) -1:31,4 (0), 10. Kristejn Puskarčíková -1:32,6 (1), ...46. Charvátová -5:06,3 (6), 62. Vinklárková (všechny ČR) -6:27,3 (4).



VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD MUŽŮ

Šance na medaili podle Sportu: 6 %

Termín: 19. února (14:15)

Distance a pravidla: 20 km

Intervalový start. Čtyři střelby pro každého biatlonistu – pořadí: ležka, stojka, ležka, stojka. Za každou chybu následuje připočtení jedné trestné minuty.

Lídr disciplíny v SP: Martin Fourcade - 114 bodů

Výsledky na MS 2019: 1. Peiffer (Něm.), 2. Iliev (Bul.), 3. T. Bö (Nor.), ...22. Krupčík (ČR)

Česká účast: Michal Krčmář, Ondřej Moravec, Jakub Štvrtecký, Adam Václavík a Michal Šlesingr.

Výsledky vytrvalostního závodu mužů na MS 2020 v Anterselvě

1. Fourcade (Fr.) 49:43,1 min. (1 tr. minuta), 2. J. T. Bö (Nor.) -57,0 (2), 3. Landertinger (Rak.) -1:22,1 (1), 4. Fak (Slovin.) -1:30,2 (1), 5. Weger (Švýc.) -2:25,5 (2), 6. T. Bö (Nor.) -2:33,6 (3), 7. Fillon Maillet (Fr.) -2:34,6 (4), 8. Nordgren (USA) -3:04,3 (0), 9. Dale (Nor.) -3:20,1 (4), 10. Samuelsson (Švéd.) -3:35,3 (2), ...16. Moravec -4:07,0 (3), 23. Krčmář -4:35,2 (3), 70. Štvrtecký -8:20,6 (6), 89. Šlesingr (všichni ČR) -11:25,4 (7).



SMÍŠENÁ ŠTAFETA DVOJIC

Šance na medaili podle Sportu: 2 %

Termín: 20. února (15:15)

Distance a pravidla: 6 km ženy, 7,5 km muži

Závodí 1 muž a 1 žena v každém týmu. Okruh měří 1,5 km. Po každém okruhu a střelbě probíhá předávka štafety. Biatlonisté absolvují každý čtyři střelby – pořadí: vleže, vestoje, vleže, vestoje. Při chybě má závodník možnost tří náhradních nábojů. Pokud ani 8 ran nestačí, musí biatlonista trestná kola podle počtu nesestřelených nábojů.

Lídr disciplíny v SP: Francie - 188 bodů

Výsledky na MS 2019: 1. Norsko, 2. Itálie, 3. Švédsko, ...9. ČR

Česká účast: Michal Krčmář a Markéta Davidová

ŠTAFETA ŽEN

Šance na medaili podle Sportu: 12 %

Termín: 22. února (11:45)

Distance a pravidla: 4x6 km

Dvě střelby pro každou biatlonistku – pořadí: vleže, vestoje. Při chybě má každá závodkyně možnost tří náhradních nábojů. Pokud ani 8 ran nestačí, musí biatlonistka na trestná kola podle počtu nesestřelených terčů.

Lídr disciplíny v SP: Norsko - 240 bodů

Výsledky na MS 2019: 1. Norsko, 2. Švédsko, 3. Ukrajina, ...15. ČR

Česká účast: Markéta Davidová, Eva Kristejn Puskarčíková, Lucie Charvátová?, Jessica Jislová?.

ŠTAFETA MUŽŮ

Šance na medaili podle Sportu: 10 %

Termín: 22. února (14:45)

Distance a pravidla: 4x7,5 km

Dvě střelby pro každého biatlonistu – pořadí: vleže, vestoje. Při chybě má každý závodník možnost tří náhradních nábojů. Pokud ani 8 ran nestačí, musí biatlonista na trestná kola podle počtu nesestřelených terčů.

Lídr disciplíny v SP: Norsko - 234 bodů

Výsledky na MS 2019: 1. Norsko, 2. Německo, 3. Rusko, 4. ČR

Česká účast: Michal Krčmář, Ondřej Moravec, Jakub Štvrtecký?, Michal Šlesingr?.

ZÁVOD S HROMADNÝM STARTEM ŽEN

Šance na medaili podle Sportu: 15 %

Termín: 23. února (12:30)

Distance a pravidla: 12,5 km

V závodu s hromadným startem se představí 15 nejlepších z celkového pořadí SP a 9 medailistek z individuálních závodů na MS. Zbývajících 5 míst je určeno biatlonistkám s nejlepšími výsledky na biatlonovém šampionátu. Závodnice absolvují 4 střelby v pořadí: ležka, ležka, stojka, stojka. Za každou chybu následuje jedno trestné kolo.

Lídr disciplíny v SP: Kaisa Mäkäräinenová - 132 bodů

Výsledky na MS 2019: 1. Wiererová (Ita.), 2. Jurlovová (Rus.), 3. Herrmannová (Něm.), ...16. Davidová

Česká účast: ?

ZÁVOD S HROMADNÝM STARTEM MUŽŮ

Šance na medaili podle Sportu: 6 %

Termín: 23. února (15:00)

Distance a pravidla: 15 km

V závodu s hromadným startem se představí 15 nejlepších z celkového pořadí SP a 9 medailistů z individuálních závodů na MS. Zbývajících 5 míst je určeno biatlonistům s nejlepšími výsledky na biatlonovém šampionátu. Závodníci absolvují 4 střelby v pořadí: ležka, ležka, stojka, stojka. Za každou chybu následuje jedno trestné kolo.

Lídr disciplíny v SP: Martin Fourcade - 140 bodů

Výsledky na MS 2019: 1. Windisch (Ita.), 2. Guigonnat (Fra.), 3. Eberhard (Rak.), ...20. Krupčík

Česká účast: ?



Česká nominace na MS v biatlonu 2020

Muži: Michal Krčmář, Ondřej Moravec, Jakub Štvrtecký, Adam Václavík a Michal Šlesingr.

Ženy: Markéta Davidová, Eva Kristejn Puskarčíková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová a Tereza Vinklárková.