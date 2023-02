Hvězdy MS v biatlonu: „bezchybný“ střelec, muž z jiné planety i TOP ženy

Sturla Holm Laegreid

25 let, Norsko

Pořadí v SP: 2. místo

Úspěšnost střelby celkem: 90 %

Střelba vleže: 98 %

Střelba vestoje: 83 %

Rychlost střelby (v sekundách): 26,9 (vleže 27,5, vestoje 26)

Rychlost běhu (oproti průměru start. pole): -4 %

Hodnocení: Má neuvěřitelnou úspěšnost střelby vleže (98 %), na trati je velmi rychlý. A stejně se musí Laegreid smířit s tím, že je „až“ druhý, v některých závodech i hůř. Ale co nadělá, když v jeho národním týmu je Johannes Thingnes Bö. Na druhou stranu mít vedle sebe takového závodníka a moci se od něj ještě něco přiučit… Kdo by to nebral, zvlášť když je mu teprve 25 let.