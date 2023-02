Jislová na MS neodjede. Rozhodlo vyšetření u Koláře, útěcha od hvězdy

PŘÍMO Z OBERHOFU | Doufala do poslední chvíle, na světový šampionát odjet chtěla, i když to mělo být až na jeho druhou polovinu. Teď už ale Jessica Jislová ví: Oberhof musím vynechat. K těžkému rozhodnutí ji přesvědčil i profesor Pavel Kolář. Léčba? Teď jedině klidem. V jejím případě jde totiž o svalové problémy. „Jasně, že bych ráda závodila, ale nedá se nic dělat,“ vzkázala Jislová. Do Německa tak ve čtvrtek vyrazila náhradnice Tereza Vinklárková.

Stačí prodělat virózu s kašlem a problém je na světě, i když nejde o covid. Své o tom teď ví Jessica Jislová, která kvůli potížím se svaly v oblasti žeber přijde o mistrovství světa v Oberhofu.

„Do poslední chvíle byla nastavená, že by chtěla do Německa odjet, ale bolest stále cítila a vnímala, že to asi nebude jednoduché. Vyšetření u Pavla Koláře ji utvrdilo, že bude lepší mistrovství vynechat,“ prozradil fyzioterapeut českého týmu Roman Karpíšek.

Sama Jislová přiznala, že v jejím případě nyní nebyl možný ani pořádný trénink. „Bolí mě to při každém hlubokém nádechu, což moc nejde skloubit se sportem. Při každé zvýšené aktivitě se to namáhá, protože potřebuju hluboko dýchat. Mám naordinovaný klid, takže teď odpočívám. Příští kontrolu mám v neděli. Teď jsem chodila i na kapačky,“ hlásila z Čech do Oberhofu biatlonistka.

Ve středu se svými problémy navštívila také Pavla Koláře, který ji jen utvrdil v tom, že odjet na MS příliš velký smysl nemá. „Profesor Kolář mi řekl, že je potřeba s tím zacházet, jako bych měla třeba natržený hýžďový sval. Nedokáže mi říct, kdy to bude v pohodě. Teď mi nepomůže nic jiného než klid,“ vysvětlila, jak nyní bude probíhat její léčba.

U tohoto typu zranění může jít i o několikatýdenní záležitost. „Připravoval jsem ji už i na variantu, že by závodila spíš až v Östersundu a Oslu,“ dodal Karpíšek, že Jislová může chybět i na domácím SP v Novém Městě na Moravě od 2. března. Ale také nemusí.

Příčinou problémů biatlonistky, která se po Novém roce vrátila do své někdejší střelecké pohody, je nemoc, kterou prodělala během Vánoc, již doprovázel kašel.

„Mezi Vánoci měla docela silný kašel, pak proběhla posilovna, cítila bolest mezi lopatkami, ale takovou standardní, kterou sportovci vnímají všeobecně. V Ruhpoldingu ji to bolelo víc, takže se to začalo řešit rehabilitačně. Musela tam vzniknout trhlinka přímo kašlem nebo v posilovně. A tyhle věci se pak hodně špatně hojí a každým pohybem se to zhoršuje,“ řekl fyzioterapeut.

Jislová se tak teď chce hlavně brzy dát do kupy, aby mohla zase začít normálně trénovat. „To je důležitější než být v Oberhofu. Teď jsem dlouho trénovat nemohla, takže už jen proto by pro mě nemělo smysl tam jezdit. Tak se na to dívám. I kdyby se to zázračně spravilo, tak nemůžu zaručit to, že budu schopná předvést něco, co má nějakou normální úroveň. Naposledy jsem lyžovala déle v kuse v Anterselvě. A to už je hrozně dlouho,“ prohlásila Jislová.

Právě v Anterselvě se problémy projevily naplno. „Po sprintu přišla dobitá, zkroucená, měla slzy v očích. Bál jsem se i únavové zlomeniny, tam se ale na rentgenu nic neprokázalo,“ uvedl Karpíšek.

Útěcha prý přišla i od rychlobruslařky Martiny Sáblíkové. „Ve čtvrtek mi zrovna psala Martina a říkala mi, že se takové věci prostě dějí. Že se s tím setká skoro každý sportovec. Základ je se z toho nezbláznit a brát to jako čas na to dělat něco jiného. Věci, které nemám možnost jindy dělat. Najít si na tom něco pozitivního a neutápět se v tom,“ prozradila biatlonistka.

O zábavu postaráno měla ve čtvrtek i Tereza Vinklárková, která jako náhradnice zůstávala v pohotovosti v Česku. Během čtvrtku ji museli přesunout z Nového Města na Moravě, kde trénovala, do Oberhofu.

Neúčast Jislové na MS potvrdil i sportovní ředitel biatlonistů Ondřej Rybář. Ten ale zároveň nevyloučil její start v Novém Městě na Moravě. „Sportovci nejsou běžná populace. Dám příklad Jardy Soukupa, který se zničil na kole a všichni dávali rok návratu a on pak startoval v mixu v Novém Městě. Nikdo by to neodhadoval. Je to o tom, jak tělo dokáže zregenerovat. Myslím, že bude dobré, když bude mít trochu klidu. Doteď to pořád zkoušela, a tím se to nedá úplně vylepšit.“