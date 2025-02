Zábava, nebo výsměch? Bö ke konci zastavoval, zdravil se a fotil s fanoušky

Je to král. To ani nikdo z jeho soupeřů nezpochybňuje. Jeho oslavy v závěrečném kole mužské štafety, kde Norové všechny deklasovali, by ale někdo nemusel brát tak úplně s humorem, s jakým si je užíval Johannes Thingnes Bö. I když zrovna Quentin Fillon Maillet, se který se v části trati v protisměru míjel a plácl si s ním, vypadal, že bere vše v klidu. Jaké další kousky Nor v rámci oslav předvedl?